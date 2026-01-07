Podcast
Escena

Miami homenajeará a Camila Cabello por su impacto global

Miami homenajeará a la cantante este domingo durante el desfile de Reyes Magos debido a su impacto global y también le entregarán la llave de la ciudad

  07
  Enero
    2026

La ciudad de Miami homenajeará a Camila Cabello este domingo durante el desfile de Reyes Magos por su impacto global.

"La historia de Cabello refleja la experiencia vivida por muchas familias del sur de Florida. Con raíces cubanas y mexicanas, su trasfondo multicultural ha forjado tanto su identidad como su arte, impregnando su música de autenticidad, profundidad emocional y un fuerte sentido de comunidad, herencia y pertenencia", informó en un comunicado la oficina del comisionado del distrito 4 de Miami, Ralph Rosado.

Además del reconocimiento, a Cabello se le otorgará la llave de la ciudad y una proclamación oficial de Miami.

El desfile se llevará a cabo este domingo en la Calle Ocho y contará con diversos actos musicales.

El evento servirá también como el escenario para que líderes comunitarios y organizaciones honren la diversidad cultural de la ciudad.

"La ciudad de Miami se enorgullece de ser anfitriona una vez más de esta significativa celebración, que refleja nuestros valores, cultura y sentido de comunidad compartidos", afirmó la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, investida el pasado diciembre.

La cantante se crió en Miami y mantiene iniciativas con el apoyo de la comunidad mediante el voluntariado con los que se apoya a los jóvenes, la educación y causas humanitarias.

En su último proyecto, "C, XOXO" de 2024, Camila Cabello incluyó referencias a su ciudad, además de combinar ritmos latinos y narrativa bilingüe, los cuales reflejan la diversidad e influencia global de la ciudad.


Comentarios

