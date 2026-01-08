Podcast
Finanzas

Reporta Estados Unidos fuerte caída en oferta de empleo

A finales de noviembre se publicaron un total de 7,1 millones de puestos de trabajo vacantes una baja con respecto a los 7,4 millones registrados en octubre

Los empleadores en Estados Unidos publicaron muchas menos ofertas de trabajo en noviembre que el mes anterior, una señal de que aún no están aumentando las contrataciones, incluso cuando el crecimiento ha repuntado. 

Empresas y agencias gubernamentales publicaron 7,1 millones de puestos de trabajo vacantes a finales de noviembre, informó el Departamento de Trabajo el miércoles, una disminución respecto a los 7,4 millones de octubre. 

Sin embargo, los despidos también disminuyeron y las compañías parecen estar reteniendo personal, aunque son reacias a aumentarlo. 

Las cifras proporcionan un vistazo al mercado laboral después de que el cierre del gobierno el otoño pasado retrasara la publicación de datos sobre contratación e inflación. 

Entre otros indicadores, se observa que, con excepción del comercio minorista y la construcción, las vacantes de empleo tendieron a disminuir en la mayoría de las industrias.

En tanto que la actividad de contratación mostró una tendencia similar, según se observó en el reporte.

Se estima que hubo 5,12 millones de nuevas contrataciones en noviembre, lo que representa un descenso respecto a los 5,37 millones del mes anterior.

De esta manera, las vacantes de empleo están en su nivel más bajo desde septiembre de 2024, mientras que las contrataciones están en su nivel más bajo desde junio de ese año.

Con respecto a lo que se espera para diciembre y el cierre del año, los economistas prevén que el mercado laboral estadounidense haya creado unos 55,000 empleos en diciembre. 

Esto culminaría un año de crecimiento del empleo lento, ya que la alta incertidumbre (debido a políticas radicales como las relacionadas con los aranceles) y los drásticos cambios en los flujos migratorios del país afectaron la contratación.

“No estamos viendo un mercado laboral dinámico”, dijo la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

El informe de este miércoles se conoce como la encuesta de vacantes y rotación laboral, o Jolts, y ofrece información clave sobre el estado de las contrataciones y despidos. 

Es independiente del informe mensual de empleo que incluye la tasa de desempleo, el cual se publicará este viernes.

Se sugiere que el mercado laboral sigue estando en una posición de "ni contratamos ni despedimos", es decir, los trabajadores disfrutan de cierta seguridad laboral, pero aquellos sin empleo enfrentan dificultades para encontrar trabajo.


