Guillermo del Toro regresa a Sundance con 'Cronos'

Guillermo del Toro regresará al Festival de Sundance, el 27 de enero, para participar en una función especial de la película Cronos, su ópera prima estrenada en 1993 y considerada la obra que lo proyectó hacia el reconocimiento internacional.

La proyección de esta película se realizará en formato 4K, restaurado por Janus Films, un acontecimiento que no solo revisita el inicio de la trayectoria de Del Toro, sino que también marca un momento histórico para Sundance: será la última edición celebrada en Utah antes de su traslado a Boulder, Colorado.

El director mexicano también sostendrá una sesión de preguntas y respuestas, facilitando el diálogo entre generaciones y reafirmando su vínculo con los orígenes del festival.

