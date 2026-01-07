Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cafe_tacvba_2026_info_0dfaac5779
Escena

Café Tacvba pide a disqueras retirar su música de Spotify

El cantante defendió que la plataforma cuestionar su visión artística y su ética, además de dudar el modelo de reparto de recompensas

  • 07
  • Enero
    2026

El vocalista del grupo Café Tacvba, Rubén Albarrán, informó que la banda realizo una solicitud hacia Universal Music y Warner Music México para que puedan retirar las canciones y álbumes del grupo de la plataforma Spotify, con el fin de no financiar guerras y acciones reprobables de Estados Unidos.

En un video compartido este miércoles en sus redes sociales, el cantante defendió que la plataforma cuestiona su visión artística y su ética, además de dudar el modelo de reparto de recompensas y el uso de la IA en la industria musical.

“En días pasados he entregado, de parte de Café Tacvba, una carta, tanto a Universal Music como Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo del grupo de la plataforma Spotify”, mencionó el cantante.

Rubén recalcó que esta solicitud se basa en una cantidad de razones, y enlistó las inversiones en armamento, y la publicidad de ICE.

De esta misma forma, también criticó el uso de la inteligencia artificial en la mayoría de los cantantes al justificar que la música debe tener algún tipo de significado y apoyar a los pueblos.

También comentó que el grupo buscará evitar que sus ganancias finalicen con algún tipo de conflicto al afirmar:

 "No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”.

En su publicación de Instagram, Albarrán precisó que las cartas fueron dirigidas a las disqueras Warner Music México y Universal Music México, quienes por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, y afirmó que el retiro se solicita por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal, como de banda.

El músico invitó a los seguidores a escuchar a Café Tacvba en otras plataformas o incluso a “boicotear” Spotify, al considerar que es una forma de no participar de los abusos del poder y de las guerras en curso, además de llamar a crear un nuevo mundo, más justo, horizontal y en el que la música siga teniendo valor y significado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_12_31_T104836_590_03c875e53e
End of Beginning revive la nostalgia por final de Stranger Things
dab6eecec8c5e549cba9e186e145d57455110ff0w_6f92ef59aa
Mundial 2026 rompe récord con 150 millones de solicitudes
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres
publicidad

Últimas Noticias

psg_campeon_de_supercopa_2026_d8553e4305
PSG es campeón de la Supercopa de Francia tras vencer a Marsella
EH_UNA_FOTO_2026_01_08_T152904_466_07f265d49c
Afianzan colaboración EUA y Nuevo León por Puerto Colombia
Mantiene_programa_permanente_vasectomia_sin_bisturi_Reynosa_627a8345ff
Mantiene programa permanente de vasectomía sin bisturí en Reynosa
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×