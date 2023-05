Martin Scorsese presentará película en Festival de Cannes

El aclamado director volverá a presentar una película en Cannes este 20 de mayo; se trata de 'Killers of the Flower Moon'.

Martin Scorsese presentará su última película, 'Killers of the Flower Moon', en el Festival de Cine de Cannes el proximo 20 de mayo; el cineasta regresará a un festival en el que sigue siendo una parte clave de su legendaria historia.

Scorsese estrenó su obra maestra “Taxi Driver” en Cannes de 1976; su debut fue uno de los más febriles en la historia de Cannes, generando abucheos y algunas huelgas por la violencia en la historia de Scorsese del desilusionado taxista neoyorquino Travis Brickle (Robert de Niro). El dramaturgo Tennessee Williams, entonces presidente del jurado, condenó la película. Sin embargo, “Taxi Driver” ganó el máximo honor de Cannes, la Palma de Oro.

“Taxi Driver” no fue la primera vez de Scorsese en Cannes. Dos años antes, había estrenado su gran avance, “Mean Streets”, en la Quincena de Realizadores, una selección de películas típicamente de directores emergentes que se presenta fuera del escenario principal de Cannes, el Palais des Festival.

Desde entonces ha mantenido una estrecha relación con el festival, aunque cada vez es más raro que Scorsese estrene una película allí.

'Killers of the Flower Moon', su muy esperada adaptación del éxito de ventas de David Grann, es su primera película (en mucho tiempo) que se estrena en la selección oficial de Cannes desde 'After Hours' en 1986. Esa película, una escapada nocturna oscuramente cómica en Nueva York, Scorsese ganó el premio al mejor director.

“Killers of the Flower Moon”, con una duración de más de tres horas, trata sobre una serie de asesinatos de nativos americanos en la década de 1920 en Oklahoma y la investigación del FBI que siguió. El elenco incluye a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion y Tantoo Cardinal.