Defensa de 'Diddy' Combs busca su liberación inmediata

Los abogados del rapero y productor estadounidense Sean “Diddy” Combs solicitaron a un tribunal federal de apelaciones en Nueva York que el artista sea puesto en libertad de manera inmediata, tras considerar que la sentencia de 50 meses de prisión impuesta en su contra fue desproporcionada.

La petición quedó formalizada en un recurso de apelación presentado esta semana, en el que la defensa también plantea la posibilidad de reducir la condena si el tribunal no concede la liberación anticipada del músico.

Señalamientos contra el juez del caso

De acuerdo con el documento, de 84 páginas, la abogada Alexandra A.E. Shapiro sostiene que el juez Aran Subramanian actuó más allá de sus atribuciones y terminó influyendo en el fallo, al interpretar hechos que, según la defensa, no fueron acreditados por el jurado.

La apelación afirma que el juez asumió conclusiones sobre presunta coacción, explotación y liderazgo criminal por parte de Combs, pese a que el jurado no lo declaró culpable de los cargos más graves.

Comparación con otras sentencias

En el recurso se subraya que, para delitos similares a los que sí fue condenado Combs, las penas suelen ser considerablemente menores, incluso cuando existen agravantes.

La defensa sostiene que la sentencia impuesta supera ampliamente los estándares habituales en casos de este tipo.

Combs fue declarado culpable en julio por dos cargos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución, pero fue absuelto de las acusaciones de conspiración criminal y tráfico sexual, que implicaban castigos mucho más severos.

El peso de antecedentes y la respuesta legal

Durante la audiencia de sentencia en octubre, el juez dejó claro que tomó en cuenta antecedentes de violencia, entre ellos un video de 2016 en el que el artista aparece agrediendo a su entonces pareja, Cassie Ventura, hecho que influyó en la determinación de la pena.

La defensa también argumenta que ciertas conductas y grabaciones involucradas en el caso estarían protegidas por la Primera Enmienda, una postura que ya había sido descartada por el tribunal de primera instancia.

Actualmente, Sean “Diddy” Combs cumple su condena en una prisión federal de Nueva Jersey, con una fecha estimada de liberación en mayo de 2028, mientras la Corte de Apelaciones analiza el nuevo recurso presentado por su equipo legal.

