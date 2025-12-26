Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
diddy_combs_sean_2028_ee6732126b
Escena

Defensa de 'Diddy' Combs busca su liberación inmediata

La defensa de Sean 'Diddy' Combs presentó una apelación para exigir su liberación inmediata o, en su defecto, una reducción de la pena

  • 26
  • Diciembre
    2025

Los abogados del rapero y productor estadounidense Sean “Diddy” Combs solicitaron a un tribunal federal de apelaciones en Nueva York que el artista sea puesto en libertad de manera inmediata, tras considerar que la sentencia de 50 meses de prisión impuesta en su contra fue desproporcionada.

La petición quedó formalizada en un recurso de apelación presentado esta semana, en el que la defensa también plantea la posibilidad de reducir la condena si el tribunal no concede la liberación anticipada del músico.

Señalamientos contra el juez del caso

De acuerdo con el documento, de 84 páginas, la abogada Alexandra A.E. Shapiro sostiene que el juez Aran Subramanian actuó más allá de sus atribuciones y terminó influyendo en el fallo, al interpretar hechos que, según la defensa, no fueron acreditados por el jurado.

La apelación afirma que el juez asumió conclusiones sobre presunta coacción, explotación y liderazgo criminal por parte de Combs, pese a que el jurado no lo declaró culpable de los cargos más graves.

Comparación con otras sentencias

En el recurso se subraya que, para delitos similares a los que sí fue condenado Combs, las penas suelen ser considerablemente menores, incluso cuando existen agravantes. 

La defensa sostiene que la sentencia impuesta supera ampliamente los estándares habituales en casos de este tipo.

Combs fue declarado culpable en julio por dos cargos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución, pero fue absuelto de las acusaciones de conspiración criminal y tráfico sexual, que implicaban castigos mucho más severos.

El peso de antecedentes y la respuesta legal

Durante la audiencia de sentencia en octubre, el juez dejó claro que tomó en cuenta antecedentes de violencia, entre ellos un video de 2016 en el que el artista aparece agrediendo a su entonces pareja, Cassie Ventura, hecho que influyó en la determinación de la pena.

La defensa también argumenta que ciertas conductas y grabaciones involucradas en el caso estarían protegidas por la Primera Enmienda, una postura que ya había sido descartada por el tribunal de primera instancia.

Actualmente, Sean “Diddy” Combs cumple su condena en una prisión federal de Nueva Jersey, con una fecha estimada de liberación en mayo de 2028, mientras la Corte de Apelaciones analiza el nuevo recurso presentado por su equipo legal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G6yyf_TC_Xk_A_Ekm_O1_b37c45d6db
Venta de nochebuenas deja derrama de 98 millones de pesos: Sedema
AP_25344713295082_1adca0138e
Senado aprueba primer presupuesto nacional de Javier Milei
EH_FOTO_VERTICAL_ab6e22cedb
Apelan la sentencia de 'El Menchito' en los Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

cristina_ferral_seis_veces_campeona_tigres_llega_a_chivas_liga_mx_aa9d713706
Cristina Ferral se despide de Tigres y llega a reforzar Chivas
Conductora_atropella_a_joven_tras_ignorar_semaforo_en_Zona_Tec_89fb9b42a2
Conductora atropella a joven tras ignorar semáforo en Zona Tec
inter_zelenski_trump_9589cebc95
Elecciones en Ucrania frente a encuentro de Trump y Zelenski
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×