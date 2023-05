'May The 4th be with you': El origen del Día de 'Star Wars'

¡Que la fuerza te acompañe este 4 de mayo! Hoy es el día de 'Star Wars' y aquí te decimos cómo celebrarlo en grande con tus amigos y familia.

Al fin llegó el día más esperado del año para los amantes del Universo de “Star Wars”, el 4 de mayo es conocido como el 'Día de Star Wars' ('Star Wars Day' en inglés) debido a un juego de palabras que se ha popularizado entre los fans de la saga.

'May the 4th be with you' es una variación de la famosa frase 'May the Force be with you' ('Que la Fuerza te acompañe'), que es una de las líneas más icónicas de la saga de Star Wars.

La elección de la fecha se debe a que la pronunciación en inglés de 'May the Fourth' ('Cuatro de mayo') suena muy similar a la frase 'May the Force' ('Que la Fuerza'), por lo que los fans de “Star Wars” han adoptado este día como una oportunidad para celebrar la saga y todo lo relacionado con ella.

¿Cómo nace el Universo de 'Star Wars'?

'Star Wars' es una franquicia de ciencia ficción creada por George Lucas en 1977, que se ha convertido en una de las sagas más icónicas y populares en la historia del cine y la cultura pop. La historia sigue las aventuras de personajes como Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Darth Vader y muchos más, en su lucha por la libertad y la justicia en la galaxia.

La franquicia comenzó con la película original de Star Wars, titulada 'Star Wars: Episode IV - A New Hope' (conocida simplemente como 'Star Wars' en su lanzamiento original), que se convirtió en un éxito sorprendente y estableció el universo de Star Wars.

La saga continuó con dos secuelas, 'The Empire Strikes Back' y 'Return of the Jedi', y luego se expandió con una precuela, 'The Phantom Menace', y dos películas más, 'Attack of the Clones' y 'Revenge of the Sith'. En 2015, la saga se reactivó con el estreno de 'The Force Awakens', que inició una nueva trilogía, seguida por 'The Last Jedi' y 'The Rise of Skywalker'.

Además de las películas, Star Wars también incluye series de televisión, libros, cómics, videojuegos y otros productos de merchandising que han sido muy populares entre los fans.

La franquicia ha sido elogiada por su imaginación, su banda sonora icónica, su uso de efectos especiales innovadores y sus personajes memorables. “Star Wars” ha influido en la cultura popular y ha inspirado a varias generaciones de creadores de ciencia ficción.

¿Cómo festejar el 'May the 4th be with you'?

Los festejos de Star Wars son una forma divertida de celebrar y compartir el amor por la saga de Star Wars. Aquí hay algunas ideas para festejar el Día de Star Wars u otras ocasiones relacionadas con la saga: