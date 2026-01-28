Marco Rubio busca que Venezuela sea 'próspera y democrática'

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio declaró que el objetivo de la administración del presidente Donald Trump es lograr que Venezuela se convierta en un país "amigable, estable, próspera y democrática", en la que se celebren "elecciones libres y justas".

Durante la audiencia impartida este miércoles en el Senado para explicar la política sobre Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el funcionario estadounidense mencionó que para llegar al objetivo final de este proceso no se logrará en semanas.

"El objetivo final es que queremos llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática, en la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas", declaró.

Enfatizó en que unas elecciones durante los próximos meses no podrían ser justas, debido a que la oposición no cuenta con el acceso a los medios de comunicación.

Sin embargo, mencionó que la prioridad de la captura de Nicolás Maduro era evitar un escenario de inestabilidad que provocara un éxodo masivo hacia países como Colombia.

Además, mencionó que la estrategia también establece que el país puede comercializar su petróleo bajo la supervisión de la Unión Americana.

"Este mecanismo a corto plazo estabiliza el país y asegura que los ingresos del petróleo sancionado beneficien al pueblo venezolano, no al sistema anterior", explicó.

También recalcó la necesidad de abrir espacios políticos a la oposición, recordando que aún hay cerca de 2,000 presos políticos en el país.

Amaga con usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera

Previo a su discurso, el secretario Marco Rubio amagó con el uso de la fuerza en Venezuela en caso de que su presidenta interina Delcy Rodríguez no coopere con Estados Unidos.

Mencionó que supervisarán el desempeño conforme se apliquen cada una de las etapas de su plan.

"Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan".

De acuerdo con la agencia EFE, el secretario decide esperar que "esto no resulte necesario". Sin embargo, adivierte que la administración de Donald Trump no desistirá de su misión por liderar el continente americano.

