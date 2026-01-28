Podcast
Escena

Neil Young dona su archivo musical digital a Groenlandia

El músico ofreció acceso gratuito a todo su archivo digital como gesto de solidaridad ante las amenazas de anexión impulsadas por Donald Trump

  • 28
  • Enero
    2026

El legendario músico Neil Young donó el acceso completo a su archivo musical digital al pueblo de Groenlandia, como un gesto simbólico de solidaridad frente a las reiteradas amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump de anexar el territorio danés.

Un gesto de “paz y amor”

A través de su sitio web, el artista de 80 años anunció la iniciativa, a la que describió como “paz y amor en forma musical”.

Young informó que los habitantes de Groenlandia tendrán acceso gratuito durante un año a su plataforma neilyoungarchives.com.

G_r5k2NbcAESa_s.png

“Es un honor para mí ofrecer acceso gratuito a todos nuestros amigos de Groenlandia. Espero que mi música y mis películas musicales alivien parte del estrés y las amenazas injustificadas que sufren”, escribió el compositor.

Solidaridad frente a tensiones políticas

Young expresó su deseo de que los habitantes del territorio puedan disfrutar de toda su obra, creada a lo largo de 62 años, y llamó a que otras organizaciones sigan su ejemplo.

El anuncio ocurre días después de que Trump afirmara que existe un marco para un posible acuerdo con Groenlandia, insistiendo en que Estados Unidos “necesita” el territorio por razones estratégicas.

EH UNA FOTO - 2026-01-28T094712.255.jpg

Desde la Casa Blanca, voceros defendieron la postura del expresidente, argumentando que Groenlandia fortalecería la seguridad nacional y la posición de la OTAN en el Ártico.

Críticas constantes a Trump y Bezos

El músico ha sido un crítico abierto de Trump desde hace años.

En 2020, incluso presentó una demanda por el uso no autorizado de su música en actos de campaña, al considerar que sus canciones no debían asociarse con mensajes de división y odio.

Más recientemente, Young también arremetió contra Amazon y su fundador Jeff Bezos, por su respaldo económico a Trump, llamando a sus seguidores a boicotear la empresa y reafirmando que su música no estará disponible en esa plataforma mientras Bezos sea su propietario.


Comentarios

Etiquetas:
