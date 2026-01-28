Liam Gallagher se burla de los precios de boletos de Harry Styles

Liam Gallagher volvió a colocarse en el centro de la conversación musical tras reaccionar, fiel a su estilo provocador, al elevado precio de los boletos para la gira mundial Together, Together de Harry Styles, programada para 2026.

Aunque el líder de Oasis no atacó directamente al cantante británico, sus comentarios en redes sociales fueron interpretados como una crítica clara al encarecimiento de los conciertos y al uso de sistemas de precios dinámicos.

Sarcasmo en redes sociales

La polémica comenzó cuando Gallagher publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un escueto pero contundente mensaje: “HOW MUCH” (“¿Cuánto?”), en aparente referencia a los precios de las entradas, que generaron indignación entre los fans de Harry Styles.

HOW MUCH — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 26, 2026

Posteriormente, al ser cuestionado por seguidores sobre si había conseguido boletos, respondió con ironía que había comprado 20 entradas y que planeaba revenderlas a diez veces su precio, en tono claramente burlón.

Comparaciones con Oasis

Las respuestas no se detuvieron ahí. Ante las comparaciones con los costos de la gira de reunión de Oasis, también criticada por boletos de hasta 7 mil pesos mexicanos o más, Gallagher comentó: “Mirándolo ahora, eran razonables”, avivando aún más el debate.

Incluso bromeó al asegurar que aún tenía entradas disponibles, aunque advirtió que “no estaban baratas”.

El debate por los precios dinámicos

Los conciertos de Harry Styles en Reino Unido y otras ciudades han registrado precios que van desde montos accesibles hasta cifras que superan los paquetes premium, debido al sistema de precios dinámicos, el cual ajusta los costos según la demanda.

Este modelo ha sido duramente cuestionado por fans y artistas, al considerar que vuelve inaccesible la música en vivo para gran parte del público.

Aunque Styles ha señalado que parte de las ganancias de su gira se destinarán a apoyar causas comunitarias y recintos musicales, la discusión persiste.

