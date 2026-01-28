ICE desplegará operativos en California durante Super Bowl LX

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán desplegados en las inmediaciones del Levi’s Stadium, sede del duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La dependencia federal aseguró que la medida forma parte de los protocolos habituales de seguridad para eventos masivos.

“El DHS está comprometido a trabajar con nuestros socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos los involucrados”, afirmó la subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin Yoho, en declaraciones difundidas por un medio estadounidense.

Aplicación de la ley no se detendrá por el evento

Autoridades del DHS subrayaron que los operativos migratorios continuarán pese a la controversia generada por recientes incidentes en Minnesota, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron durante acciones de fuerzas federales.

Corey Lewandowski, asesor del departamento, remarcó que se trata de una instrucción directa del presidente Donald Trump.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos”, sostuvo.

Las declaraciones contrastan con la postura del gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha rechazado públicamente las políticas migratorias del mandatario federal.

Trump no acudirá y critica el show de medio tiempo

Por su parte, Trump confirmó que no asistirá al partido del próximo 8 de febrero, al señalar que California queda lejos de su residencia en Florida.

También arremetió contra los artistas elegidos para el espectáculo de medio tiempo.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hacen es sembrar el odio”, dijo en referencia a Bad Bunny y Green Day, quienes encabezarán el show.

