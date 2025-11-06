‘Michael’: revelan tráiler de la biopic del Rey del Pop

Dos años después de haber sido anunciada y tras un proceso lleno de retrasos, la película biográfica de Michael Jackson finalmente marca un antes y después en su campaña global: ya tiene fecha final de estreno y lanzó su primer póster y tráiler oficial. La película llevará por título ‘Michael’ y llegará a los cines el 24 de abril de 2026, convirtiéndose inmediatamente en uno de los estrenos más vigilados, discutidos y mediatizados del año. Y no sólo por nostalgia. También por el enorme debate que se revive automáticamente cada vez que se vuelve a poner a Jackson en la conversación cultural mainstream.

Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, la cinta es una producción que desde su anuncio dividió a la audiencia: para muchos, esta biopic representa la oportunidad definitiva de recuperar la narrativa artística del Rey del Pop, su genio musical y su impacto histórico incomparable en la música global contemporánea.

Para otros sectores —críticos, activistas, círculos mediáticos que siguen cuestionando los casos de abuso sexual asociados al artista— este filme podría convertirse en una pieza de reescritura histórica que suavice zonas oscuras para priorizar la nostalgia pop, lo aspiracional, y la reconstrucción emocional del mito.

El póster oficial presentado hoy, con Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, interpreta a su tío en cuatro etapas distintas —infancia con The Jackson 5, la era Rock My World, la chaqueta roja de Beat It y el saco de lentejuelas de Billie Jean— confirma que el foco visual de la película no será sólo documental, sino emocional, iconográfico y musicalmente evocador.

Y el tráiler, que abre con “sé que has esperado mucho por esto”, mezcla fragmentos de grandes momentos de Jackson mientras suenan piezas como Human Nature, You Wanna Be Startin’ Something y Beat It.

Al proyecto se suman Colman Domingo como Joe Jackson y actores como Miles Teller, Nia Long y Laura Harrier. El productor Graham King asegura que el objetivo es “humanizar, pero no blanquear”. Sin embargo, esta afirmación es justo la que más ruido genera, especialmente porque la cinta llega después del documental Leaving Neverland, que volvió a detonar acusaciones y contradicciones históricas.

Con 155 millones de dólares de presupuesto, ‘Michael’ está destinada a convertirse en uno de los estrenos más polarizantes del cine reciente. Y el tráiler dejó claro algo: esta película va a provocar conversación incluso antes de estrenarse.

Hija del Rey del Pop no está de acuerdo con la biopic

Incluso Paris Jackson marcó distancia del proyecto y dijo abiertamente que no lo respalda, asegurando que la película está diseñada para alimentar la fantasía de un sector del fandom que no quiere aceptar la complejidad del caso Jackson. Esa declaración sola ya abrió una nueva capa narrativa que Hollywood no puede controlar: si la propia familia se fragmenta ante el estreno… la conversación global será inevitable.

