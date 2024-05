Muere Albert Ruddy, productor y ganador de Oscar por 'El Padrino'

Albert S. Ruddy, un colorido productor y guionista nacido en Canadá que ganó el Oscar por “The Godfather” (“El Padrino”) y “Million Dollar Baby” (“Golpes del destino”), murió a los 94 años.

Ruddy murió “pacíficamente” el sábado en el Centro Médico de UCLA, según un portavoz, quien agregó que entre sus últimas palabras estaban: “El juego ha terminado, pero ganamos el juego”.

Alto y musculoso, con una voz ronca y la arrogancia de un chico de ciudad, Ruddy produjo más de 30 películas y estuvo presente en lo más alto y en lo más bajo, desde “The Godfather” y “Million Dollar Baby” hasta “Cannonball Run II” (“Los locos del Cannonball, segunda parte”) y “Megaforce”, nominadas a los premios Golden Raspberry a la peor película del año.

Por lo demás, tuvo una mezcla de éxitos como “The Longest Yard” (“El clan de los rompehuesos”), para la que produjo y creó la historia, y fracasos como el thriller de Arnold Schwarzenegger “Sabotage”. Trabajó a menudo con Burt Reynolds, comenzando con “The Longest Yard” y continuando con dos comedias de “Cannonball Run” y “Cloud Nine”. Además de “Hogan’s Heroes” (“Los héroes de Hogan”), sus créditos televisivos incluyen las películas “Married to a Stranger” y “Running Mates”.

Nada se ve mejor en tu currículum que “The Godfather”, pero producirla puso en peligro el trabajo, la reputación y la vida misma de Ruddy. Frank Sinatra y otros italoamericanos se enfurecieron por el proyecto, que temían que endureciera los estereotipos de los italianos como criminales, y los mafiosos de la vida real le hicieron saber a Ruddy que estaba siendo observado. Una noche escuchó disparos afuera de su casa y el sonido de las ventanas de su auto siendo disparadas.

En su tablero había una advertencia de que debía cerrar la producción, de inmediato.

Ruddy se salvó a sí mismo, y a la película, a través de la diplomacia; se reunió con el jefe del crimen Joseph Colombo y un par de secuaces para discutir el guion.

“Joe se sienta frente a mí, un tipo está en el sofá y otro está sentado en la ventana”, dijo Ruddy a Vanity Fair en 2009. “Se pone sus pequeñas gafas de Ben Franklin, lo mira (el guion) durante unos dos minutos. ¿Qué significa esto de “fundido de entrada?”, preguntó”.

Ruddy accedió a eliminar una sola mención gratuita de la palabra “mafia” y a hacer una donación a la Liga Italoamericana de Derechos Civiles. Colombo estaba tan complacido que instó a Ruddy a aparecer con él en una conferencia de prensa anunciando su aprobación de la película, una reunión que llevó a que Ruddy fuera fotografiado junto a miembros del crimen organizado.

La empresa matriz Gulf & Paramount despidió a Ruddy, solo para que el director Francis Coppola se opusiera y lo volviera a contratar. Al final, los mafiosos fueron elegidos como extras y consultados abiertamente con los miembros del elenco. El propio Ruddy hizo un cameo como guardia de un estudio de Hollywood.

“Era como una familia feliz”, dijo Ruddy a Vanity Fair. “A todos estos tipos les encantaban los personajes del hampa, y obviamente a los del hampa les encantaba Hollywood”.

Con un elenco que incluye a Marlon Brando, Al Pacino y Robert Duvall, “The Godfather” fue una sensación crítica y comercial y sigue siendo una de las películas más queridas y citadas de la historia. Cuando Ruddy fue nombrado ganador del Oscar a la mejor película en la ceremonia de 1973, el presentador fue Clint Eastwood, con quien produciría “Million Dollar Baby”, la ganadora a la mejor película en 2005. Al cumplirse el 50 aniversario de “The Godfather”, en 2022, el propio Ruddy se convirtió en un personaje. Miles Teller lo interpretó en “The Offer”, una miniserie de Paramount+ sobre la realización de la película, basada en las experiencias de Ruddy.

“Al Ruddy fue absolutamente hermoso conmigo todo el tiempo en ‘The Godfather’; incluso cuando no me querían, él me quería”, dijo Pacino en un comunicado. “Me dio el don de animarme cuando más lo necesitaba y nunca lo olvidaré”.

Ruddy estaba casado con Wanda McDaniel, una ejecutiva de ventas y enlace de Giorgio Armani que ayudó a que la marca fuera omnipresente en Hollywood, ya sea en películas o en eventos promocionales. Tuvieron dos hijos.

Nacido en Montreal en 1930, Albert Stotland Ruddy se mudó a los Estados Unidos cuando era niño y se crio en Nueva York. Después de graduarse de la Universidad del Sur de California, trabajaba como arquitecto cuando conoció al actor de televisión Bernard Fein a principios de la década de 1960. Ruddy se había cansado de su carrera, y él y Fein decidieron desarrollar una serie de televisión, a pesar de que ninguno de los dos había escrito nada.

Su idea original era una comedia ambientada en una prisión estadounidense, pero pronto cambiaron de opinión.

“Leímos en el periódico que... (a) la cadena estaba haciendo una comedia de situación ambientada en un campo de prisioneros de guerra italiano y pensamos: ‘Perfecto’”, explicó Ruddy más tarde. “Reescribimos nuestro guion y lo ambientamos en un campo de prisioneros de guerra alemán en unos dos días”.

Protagonizada por Bob Crane como el astuto coronel Hogan, “Hogan’s Heroes” se emitió de 1965 a 1971 en CBS, pero fue criticada por trivializar la Segunda Guerra Mundial y convertir a los nazis en adorables dibujos animados. Ruddy recordó que el jefe de la cadena, William Paley, calificó el concepto del programa como “reprensible”, pero se suavizó después de que Ruddy “literalmente actuó un episodio”, con perros ladrando y otros efectos de sonido.

Mientras Fein continuaba con “Hogan’s Heroes”, Ruddy se dedicó al cine, supervisando la película de bajo presupuesto “Wild Seed” para la productora de Brando. Su reputación de administrar los costos resultó más útil cuando el jefe de Paramount Pictures, Robert Evans, adquirió los derechos de la exitosa novela de Mario Puzo “The Godfather” y buscó un productor para lo que se suponía que era una película menor de gángsters.

“Recibí una llamada un domingo. ′ ¿Quieres hacer ‘The Godfather’?’”. Ruddy le dijo a Vanity Fair. “Pensé que me estaban tomando el pelo, ¿verdad? Le dije: ‘Sí, por supuesto, me encanta ese libro’, que nunca había leído”.

