¿Bad Bunny vendrá a México de nuevo? Esto es lo que se sabe

La euforia que desató Bad Bunny en México tras anunciar y agotar múltiples conciertos en la Ciudad de México sigue generando conversación entre sus seguidores. Luego de convertir a la capital del país en una de las paradas más importantes de su Debí Tirar Más Fotos World Tour, han comenzado a circular rumores sobre un posible regreso del artista a otras ciudades mexicanas.

Durante diciembre de 2025, el cantante puertorriqueño ofreció ocho conciertos consecutivos en la capital del país, una hazaña que no solo rompió récords de asistencia, sino que también consolidó a la CDMX como un epicentro del turismo musical, atrayendo a fanáticos de distintas partes del mundo.

¿De dónde surgen los rumores?

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme nuevas fechas en el país fuera de la capital, debido al éxito rotundo de los conciertos y la alta demanda de boletos han alimentado las especulaciones sobre algún regreso próximo a tierras aztecas, miles de fans que no lograron conseguir entradas han expresado en redes sociales su esperanza de que Bad Bunny vuelva a México con más presentaciones.

Entre las versiones más comentadas destaca la posibilidad de que el intérprete boricua regrese en 2026 con un concierto especial en un recinto de mayor capacidad, como el Estadio Azteca, o incluso con una fecha emblemática que funcione como cierre de gira, sin embargo, estas teorías no han sido confirmadas por el equipo del artista ni por las promotoras.

Las ciudades que suenan con más fuerza

Además de un posible regreso a la capital, los seguidores han señalado en plataformas digitales que Monterrey y Guadalajara podrían ser candidatas naturales para recibir al artista, debido a su infraestructura, capacidad de recintos y la fuerte base de fans que existe en ambas ciudades, pese a ello, hasta ahora no hay indicios oficiales de que estas plazas formen parte del itinerario actual del tour, por lo que cualquier información al respecto debe tomarse como rumor.

Lo que está confirmado hasta ahora

Bad Bunny realizó ocho conciertos completamente agotados en la Ciudad de México como parte de su gira mundial 2025-2026, donde todas las fechas fueron un rotundo éxito al ser Sold Out en cada una de las fechas realizadas, incluso compartió el escenario con otros artistas exitosos del género urbano como Feid, Natanael Cano y J Balvin.

Hasta el momento no se han confirmado más fechas para el país azteca y la gira todavía continuará en otras fechas por distintos países de sudamérica, europa hasta el continente asiático.

¿Habrá sorpresas para los fans mexicanos?

Mientras la expectativa crece, los seguidores deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del artista, así como a las plataformas de venta de boletos y a los recintos más importantes del país, que suelen ser los primeros en revelar cualquier anuncio de nuevas fechas.

Por ahora, la histórica serie de conciertos en la CDMX quedará marcada como uno de los momentos más importantes en la relación entre Bad Bunny y el público mexicano, mientras la posibilidad de verlo en otras ciudades sigue siendo un deseo latente entre sus fans.

