Muere Ed Gale, actor que dio vida a 'Chucky', a los 61 años

El actor Ed Gale, ampliamente reconocido por haber interpretado físicamente al muñeco asesino "Chucky" en la saga "Child’s Play", falleció el martes 27 de mayo a los 61 años, confirmaron su familia y su equipo a medios locales como TMZ.

Gale murió bajo cuidados paliativos en su residencia en California tras enfrentar diversos problemas de salud en los últimos meses.

La noticia fue también compartida por su sobrina a través de Facebook, donde le rindió homenaje y destacó su legado como una figura entrañable dentro de la industria del entretenimiento.

Nacido el 23 de agosto de 1963 en Plainwell, Michigan, Ed Gale padecía acondroplasia, una forma de enanismo, condición que no impidió que construyera una prolífica carrera actoral durante más de tres décadas. Su físico distintivo le permitió encarnar personajes únicos que exigían creatividad y presencia escénica.

Su gran debut fue como protagonista en "Howard the Duck" (1986), producción de George Lucas, donde interpretó físicamente al pato alienígena.

Aunque la película fue criticada en su momento, con el tiempo se convirtió en un clásico de culto, y la actuación de Gale fue clave para su posterior reivindicación.

En 1988, fue seleccionado por el director Tom Holland para personificar al muñeco "Chucky" en "Child’s Play", especialmente en escenas de acción que requerían movilidad compleja, compartiendo créditos con Brad Dourif, quien prestó la voz al personaje. Su participación fue esencial en una era dominada por efectos prácticos.

