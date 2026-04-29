Muere Edith Eger, sobreviviente del Holocausto y escritora

La psicóloga y escritora Edith Eger, una de las últimas sobrevivientes del Holocausto, falleció el 27 de abril a los 98 años, según confirmó su editorial Grupo Planeta.

Nacida en Hungría en 1927, fue deportada en 1944, con apenas 16 años, al campo de concentración de Auschwitz, donde vivió uno de los episodios más crueles del siglo XX.

Durante su cautiverio fue separada de sus padres, quienes murieron en el campo, y obligada a enfrentar condiciones extremas de violencia y deshumanización.

Uno de los momentos más recordados de su historia fue cuando el médico nazi Josef Mengele la obligó a bailar para él, una escena que años después se convertiría en símbolo de resistencia y supervivencia.

De sobreviviente a referente mundial

Tras la liberación de los campos en 1945, Eger logró sobrevivir y emigró primero a Checoslovaquia y posteriormente a Estados Unidos, donde reconstruyó su vida desde cero.

En territorio estadounidense se doctoró en Psicología y se especializó en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Su carrera estuvo profundamente influida por el psiquiatra austriaco Viktor Frankl, quien se convirtió en su mentor y la impulsó a transformar su experiencia en una herramienta terapéutica.

Eger desarrolló una destacada trayectoria como profesora en la Universidad de California y fundó su propia clínica en La Jolla, desde donde ayudó a cientos de pacientes a enfrentar sus traumas.

El fenómeno editorial de “La bailarina de Auschwitz”

Su legado alcanzó dimensión global con la publicación de "La bailarina de Auschwitz", obra que escribió cuando ya superaba los 90 años.

El libro se convirtió en un bestseller internacional con más de un millón de lectores en todo el mundo y más de 500 mil ejemplares vendidos en español desde su publicación en 2018.

En sus páginas, Eger no solo narró los horrores vividos en los campos nazis, sino que propuso una reflexión profunda sobre la libertad interior y la capacidad de elegir incluso en las circunstancias más adversas.

En 2025, su historia fue adaptada para un público joven con el objetivo de acercar su testimonio a nuevas generaciones.

Una voz que transformó el dolor en esperanza

Además de su obra más conocida, Eger publicó otros títulos como "En Auschwitz no había Prozac", donde profundizó en la relación entre trauma, memoria y sanación.

A lo largo de su vida, participó en conferencias internacionales y mantuvo una intensa actividad profesional, promoviendo un mensaje centrado en la resiliencia y la responsabilidad personal.

Su editorial destacó tras su fallecimiento:

“Con la desaparición de Edith Eger, perdemos una voz única, pero su mensaje seguirá vivo en sus páginas”.

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