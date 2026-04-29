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Escena

Rachel Zegler llevará 'Evita' a Broadway en 2027

La actriz Rachel Zegler premiada en Londres protagonizará el regreso del icónico musical sobre Eva Perón a la meca del teatro mundial

  • 29
  • Abril
    2026

El emblemático musical Evita, inspirado en la vida de la líder política argentina Eva Perón, volverá a Broadway en la primavera de 2027 con Rachel Zegler como protagonista, según confirmó este miércoles la producción en un comunicado oficial.

La obra, que actualmente se presenta con éxito en el West End de Londres, marcará así su esperado regreso a los escenarios de la famosa avenida neoyorquina, aunque por ahora no se ha revelado cuál será el teatro que albergará esta nueva temporada.

Creada originalmente como un álbum de ópera rock por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice en 1978, Evita debutó en Broadway en 1979 con Patti LuPone y Mandy Patinkin encabezando el reparto, consolidándose como una de las producciones más influyentes del teatro musical contemporáneo.

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Bajo la dirección del británico Jamie Lloyd, esta renovada versión revive la historia de Eva Duarte de Perón, desde sus orígenes hasta convertirse en una de las figuras políticas más influyentes de Argentina junto a su esposo, el expresidente Juan Domingo Perón, además de abordar su fallecimiento a los 33 años en 1952.

Entre sus temas más célebres destaca Don’t Cry for Me Argentina (“No llores por mí Argentina”), canción inspirada en el histórico discurso de Eva tras asumir como primera dama luego de las elecciones presidenciales de 1946.

Rachel Zegler consolida su ascenso teatral

Zegler, quien alcanzó notoriedad internacional por interpretar a María en la adaptación cinematográfica de West Side Story (2021) dirigida por Steven Spielberg, ha recibido elogios de la crítica por su desempeño en Londres como Eva Perón.

A principios de este mes, la actriz obtuvo un premio Olivier por su interpretación, reforzando su posición como una de las figuras jóvenes más destacadas del teatro musical.

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“Interpretar el brillante espectáculo de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en Londres fue un sueño hecho realidad, pero poder colaborar una vez más con Jamie para llevar ‘Evita’ a Broadway es una oportunidad única en la vida. ¡Estoy deseando actuar en mi ciudad natal, Nueva York!”, expresó Zegler.

Por su parte, el director Jamie Lloyd aseguró sentirse profundamente emocionado por la respuesta del público londinense.

“Estoy completamente abrumado por la acogida que tuvo ‘Evita’ en Londres. Estoy deseando retomar la producción con Rachel, cuya magnífica interpretación sigue inspirándome”, afirmó.


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