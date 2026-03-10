Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
taylor_swift_rodrigo_prieto_b25a442274
Escena

Rodrigo Prieto gana premio ASC por video con Taylor Swift

El cinefotógrafo mexicano fue reconocido por su trabajo en el video “The Fate of Ophelia”, una producción vinculada con la cantante

  • 10
  • Marzo
    2026

Rodrigo Prieto recibió un reconocimiento en la edición 40 de los American Society of Cinematographers (ASC) Awards por su trabajo en el video musical “The Fate of Ophelia”, producción vinculada con la cantante Taylor Swift. El galardón fue entregado durante una ceremonia celebrada el domingo, donde se reconoció el trabajo de cinefotografía en videos musicales.

El fotógrafo mexicano no asistió al evento debido a compromisos laborales en Europa. En su lugar, el reconocimiento fue recibido por el productor Paul Hook, quien compartió un mensaje durante la ceremonia.

Si él estuviera aquí, creo que probablemente le diría gracias a Taylor Swift y un gran, gran gracias a la ANC por este reconocimiento especial.

rodrigo prieto taylor swift.jpg

Reconocen trabajo de Rodrigo Prieto en video musical

El premio fue otorgado por la cinematografía en “The Fate of Ophelia”, una producción que forma parte del universo visual asociado a la etapa reciente de la cantante. El trabajo de Prieto destacó dentro de una categoría que reunió a varios cinefotógrafos vinculados a producciones musicales.

4K- Taylor Swift in the music video of _The Fate of Ophelia_.jpg

Entre los nominados estuvieron Jeff Cronenweth por “Supernatural”, de Ariana Grande; Jon Joffin y Mitchell Baxter por “False Prophet”, de Pillars of a Twisted City; además del propio Joffin por “Visiting Hours”, de Jon Bryant, y Juliette Lossky por “Altamaha-ha”, de Stacy Subero.

Colaboración en proyectos ligados a Taylor Swift

Además del video premiado, el cinefotógrafo mexicano también participó en la producción de “Opalite”, otro video musical relacionado con el álbum “The Life of a Showgirl”, el material discográfico más reciente de Taylor Swift.

Estas colaboraciones forman parte de una trayectoria que ha incluido producciones cinematográficas, televisión y proyectos musicales en distintas industrias.

Taylor Swift.jpg

Trayectoria del cinefotógrafo mexicano

Prieto es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Durante sus primeros años de carrera trabajó como cinefotógrafo en proyectos dirigidos por Daniel Gruener, Jorge Triana y Francisco Athié.

Su reconocimiento internacional comenzó tras su colaboración con Alejandro González Iñárritu en la película “Amores Perros” (2000). A partir de ese proyecto, su trabajo empezó a ser solicitado en producciones internacionales, lo que amplió su presencia dentro de la industria cinematográfica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image_0e33059e0b
Mantienen cerrado carril exprés de Morones Prieto por deslave
Guillermo_del_Toro_cd10ee0284
Ganar otro Óscar no preocupa a Guillermo del Toro
jugadores_tigres_rayados_ambos_equipos_68ec69765c
Es ‘Clásico’ verlos… ¡portando las dos playeras!
publicidad

Últimas Noticias

AP_26071023682306_bd1ec317cc
¡Ciao México! México pierde 1-9 ante Italia y es eliminado
guerra_eua_israel_iran_8716457ed7
Irán exige que EUA e Israel cancelen ataques para negociar tregua
Whats_App_Image_2026_03_11_at_9_02_49_PM_f0bdaef913
Estados Unidos instalará oficina del FBI en Ecuador
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×