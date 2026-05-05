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Ninel Conde desata polémica por fotos con IA en la Met Gala

La actriz publicó imágenes generadas artificialmente simulando su asistencia al evento, lo que provocó críticas y reavivó el debate sobre el uso de IA en redes

  • 05
  • Mayo
    2026

La actriz y cantante Ninel Conde volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez tras compartir imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparenta haber asistido a la Met Gala.

La polémica comenzó cuando publicó en su cuenta de Instagram una serie de imagenes donde luce atuendos de alta costura, insinuando su presencia en el evento realizado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Pese a esto, usuarios detectaron rápidamente que las imágenes no eran reales, sino composiciones generadas mediante IA, lo que desató críticas y cuestionamientos.

La publicación fue acompañada por el mensaje: “Texturas, siluetas y actitud. La moda habla… y hoy grita ARTE”.

Sin embargo, hubo seguidores quienes también elogiaron las imágenes, además de mostrar cariño y asegurar que, aunque sea IA, es un diseño de vestuario "mejor" que el de otras celebridades que sí asistieron.

Hasta el momento, Ninel Conde no ha respondido a la controversia, que reabre el debate sobre el uso de inteligencia artificial en redes sociales y sus implicaciones en la percepción pública.

En su edición más reciente, la Met Gala reunió a celebridades y diseñadores bajo el lema “La moda es arte”, consolidándose una vez más como uno de los principales escaparates globales de la industria.


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