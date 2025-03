'Novocaine': ¡un héroe sin dolor llega a los cines esta semana!

¿Qué pasa cuando un simple empleado bancario se convierte –casi– en un superhéroe sin capa dispuesto a hacer hasta lo imposible por salvar a su novia tras ser tomada como rehén en un asalto? Novocaine: Sin dolor llega esta semana a las salas de cine con la respuesta a esta pregunta.

La cinta dirigida por Dan Berk y Robert Olsen es una mezcla de comedia, con un poco de drama y mucha acción, protagonizada por Jack Quaid, quien da vida a un joven que padece un raro trastorno: insensibilidad congénita al dolor, lo que lo hace prácticamente inmune a cualquier golpe.

Los cineastas coincidieron en que esta condición médica resultó fascinante en el guion de una película y, aunque dentro de la trama se le da la seriedad que amerita este trastorno que afecta a una de cada 125 millones de personas, también se tomaron ciertas libertades para convertir la enfermedad en un arma.

“El concepto de una persona normal que no puede sentir dolor y emprende un viaje como este parecía una idea fácil de comunicar, pero teníamos que mostrar que el protagonista pasa de sentir que lleva una carga a tener un superpoder”, dijo Berk.

“Hicimos proyecciones de prueba y la gente respondió muy bien a la idea de un personaje que convierte su discapacidad en un superpoder, y la respuesta fue muy positiva. Muchos se alegraron de ver a alguien con una discapacidad usándola a su favor, como si fuera algo de lo que no avergonzarse”, añadió Olsen.

Para el hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, lo más difícil de filmar Novocaine fue aprender a disimular el dolor que sentía al filmar las escenas de golpes y acrobacias.

“Fue muy raro. Para esta película, tuve que hacer muchas escenas de lucha en las que no podía mostrar dolor. No podía hacer muecas ni nada y me ha arruinado para otras cosas... No podía ni pestañear. Si me golpeaban, mi cabeza tenía que moverse, pero yo no podía hacer gesto alguno, algo que no es nada natural”, dijo Quaid.

