Nutrióloga de Jorge Salinas dice ¡Qué sí hubo beso!

Luego de que se diera a conocer una fotografía del actor Jorge Salinas, siendo infiel a su esposa Elizabeth Álvarez, se han proporcionado diferentes versiones sobre lo sucedido.



El actor fue captado besando a una mujer misteriosa, según una publicación de la revista TVNotas, lo cual revelaría un bochornoso momento para el intérprete, ya que la mujer en cuestión sería su nutrióloga, de nombre Anna Paula.



A partir del escándalo, la experta en salud, se ha encargado de dar diversas entrevistas a programas de entretenimiento, con el fin de aclarar la situación, donde resalta que no existió un beso entre el actor y ella y explicó el motivo sobre la interacción de dicho día.





“Yo soy médico y quiero agradecer el voto de confianza de mis pacientes. Uno de ellos es Jorge, quién ha tenido una evolución muy grande en su metabolismo. La relación que he tenido con Jorge es meramente profesional”, expresó la joven a través de una entrevista virtual para el programa “¡Siéntese quién pueda!”.



Según lo indicado, Salinas en ocasiones no tendría tiempo suficiente para ir a consulta por sus medicamentos, y ese fue el motivo de que se vieran aquel día.





“Él en ocasiones no tiene tiempo de ir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quién se lo entrega fuera de las instalaciones. No ha habido más…”, explicó.