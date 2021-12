Olivia Rodrigo arrasa en las nominaciones de los Grammy

La cantante de apenas 18 años logró colarse en las 4 categorías más importantes de la premiación

La 64° entrega de los Grammys a realizarse el próximo 31 de enero ya tiene sus nominados y entre ellos la gran sorpresa Jon Batiste, quien lidera con 11 nominaciones el camino rumbo a la ceremonia que se realiza anualmente en Los Angeles.

Una gran confirmación fue la consagración de la cantante Olivia Rodrigo, cuyo álbum debut obtuvo la nominación en la categoría más importante de la premiación, al igual que hace dos años lo hizo Billie Eillish quien obtuvo el galardón.

Entre las otras sorpresas Taylor Swift obtuvo su segunda nominación en la misma categoría al lado de Kanye West, con el cual su enemistad ha sido uno de las más grandes controversias de la segunda década de los 2000.

Los premios de la Academia de la Grabación de Estados Unidos serán entregados el 31 de enero en lo que hoy es el estadio Staples Center de Los Ángeles, un sitio que para la gala habrá cambiado de nombre a Crypto.com

Estos son los nominados en las categorías más importantes.

Grabación del año:

-I Still Have Faith In You, de Abba

-Freedom, de Jon Batiste

-I Get A Kick Out Of You, de Tony Bennett y Lady Gaga

-Peaches, de Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon.

-Right On Time, de Brandi Carlile

-Kiss Me More, de Doja Cat y SZA.

-Happier Than Ever, Billie Eilish

-Montero, Lil Nas X

-Drivers License, de Olivia Rodrigo

-Leave The Door Open, de Silk Sonic

Álbum del año:

-We Are, de Jon Batiste

-Love For Sale, de Tony Bennett y Lady Gaga

-Justice, de Justin Bieber

-Planet Her, de Doja Cat

-Happier Than Ever, de Billie Eilish

-Back Of My Mind, de H.E.R.

-Montero, de Lil Nas X

-Sour, de Olivia Rodrigo

-Evermore, de Taylor Swift

-Donda, de Kanye West

Canción del año:

-Bad Habits, de Ed Sheeran

-A Beautiful Noise, de Alicia Keys y Brandi Carlile

-Drivers License, de Olivia Rodrigo

-Fight For You, de H.E.R.

-Happier Than Ever, de Billie Eilish.

-Kiss Me More, de Doja Cat y SZA

-Leave The Door Open, de Silk Sonic

-Montero, de Lil Nas X

-Peaches, de Justin Bieber

-Right On Time, de Brandi Carlile

Mejor Nuevo Artista

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie