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Escena

Grenier se burla de su ausencia en 'El diablo viste a la moda 2'

El actor respondió a su ausencia en la secuela mientras da un giro a la narrativa sobre su personaje en 'El diablo viste a la moda'

  • 07
  • Abril
    2026

Adrian Greiner, quien interpretó a Nate en "El diablo viste a la moda" de 2006, no guarda rencor por no salir en la secuela.

A través de un comercial de Starbucks sobre sus nuevas bebidas Energy Refreshers, Grenier admitió que no guarda rencor por no aparecer en la próxima película.

"Quizás hayan visto los titulares: no me pidieron que participara en cierta secuela. Pero estoy bien. De verdad. Todo es buena energía”, dice Grenier en el anuncio, tras lo cual la cámara se aleja para mostrar al actor hablando con un barista de Starbucks.

La frase "todo es buena energía" funciona como un juego de palabras para la nueva bebida del establecimiento.

“Así que brindemos por Nate”, añadió, refiriéndose a su personaje de la película de 2006.

"Preparaba unos sándwiches buenísimos, quería mucho a su novia, hasta cierto punto. No era perfecto. Así que dejemos a Nate en el 2006 y que siga adelante con esta buena energía”, continuó.

Sin embargo, el término del comercial dejó una pequeña "puyita", pues en él, el actor señala que si lo llaman, está libre.

Este comercial generó revuelo en redes sociales, pues es justamente ahí donde se ha generado una discusión desde que se estrenó la película, en donde muchos aseguran que el verdadero villano de la cinta es el personaje de Nate.

Además, se une a la polémica generada por el reparto para "El diablo viste a la moda 2", pues todo el elenco original de la primera entrega regresó para esta cinta, a excepción de Adrian Greiner.

Para él, lejos de ser una polémica, entiende esta situación, pues en marzo declaró que el no haber recibido una llamada para participar en la secuela fue una decepción, pero al mismo tiempo creyó que este hecho se debió a la controversia del personaje de Nate.

Polémica por el personaje

Durante "El diablo viste a la moda", Greiner interpreta a Nate, quien era el novio chef de Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, asistente de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, editora en jefe de la revista de moda Runway.

La pareja ficticia rompe en la primera película debido a la apretada agenda de Andy, aunque aparentemente se reconcilian al final.

Esta ruptura ha generado en redes sociales un debate "importante", en el cual se cuestiona si realmente Nate era una buena pareja para Andy, pues muchos aseguran que, de ser así, él debió apoyarla incondicionalmente a pesar de que el trabajo de Andy la estaba llevando al límite en su relación.


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