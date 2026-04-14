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Escena

Ópera agradece a Timothée Chalamet haber impulsado las ventas

La Royal Ballet and Opera de Londres agradece al actor por impulsar el interés del público tras sus polémicas declaraciones

  • 14
  • Abril
    2026

Las recientes críticas de Timothée Chalamet hacia la ópera y el ballet terminaron generando un efecto inesperado: un aumento significativo en la venta de entradas de la Royal Ballet and Opera.

El director de la institución londinense, Alex Beard, agradeció públicamente al actor, al asegurar que sus declaraciones ayudaron a “disparar” el interés del público por sus espectáculos.

De la polémica al impulso cultural

La controversia comenzó cuando Chalamet afirmó que la ópera y el ballet no le importaban “a nadie”, lo que generó reacciones en redes sociales.

En respuesta, la compañía con sede en Londres publicó un video en plataformas digitales utilizando el audio del actor, acompañado de imágenes de sus producciones y el mensaje: “Nos importa”.

El contenido se volvió viral, alcanzando millones de interacciones y cientos de miles de compartidos, lo que, según Beard, se tradujo en un incremento inmediato en la venta de boletos.

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También puede interesarte: Responde Andrea Bocelli a críticas de Timothée sobre la ópera

El directivo destacó que una parte importante del público de la compañía tiene entre 20 y 30 años, un dato que rompe con el estereotipo de que la ópera es un arte exclusivo para audiencias mayores.

A través del programa Young RBO, la institución ofrece entradas a precios reducidos para jóvenes de entre 16 y 25 años, con el objetivo de fomentar el acceso a las artes escénicas.

No obstante, la Royal Ballet and Opera también ha sido objeto de críticas por implementar un sistema de precios dinámicos, que ajusta el costo de los boletos según la demanda.

Este esquema ha provocado que algunas entradas alcancen precios elevados, aunque Beard defendió que existen límites y que las tarifas más accesibles no se ven afectadas durante las primeras etapas de venta.

Lejos de perjudicar a la institución, las declaraciones de Chalamet terminaron por generar visibilidad y atraer nuevas audiencias, demostrando el impacto que pueden tener las redes sociales, y las polémicas, en la promoción cultural contemporánea.


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