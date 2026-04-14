Danna lanza ‘Lucid Dreams’, su EP más espiritual

La cantante mexicana Danna presentó este martes ‘Lucid Dreams’, un miniálbum de cinco canciones con el que profundiza en su faceta más espiritual y en su desarrollo personal y artístico.

El EP es la primera parte del álbum conceptual ‘Visions’, que se lanzará en tres entregas a lo largo de este año. En entrevista desde Madrid, la artista aseguró que el proyecto “ha sido un sueño hecho realidad” y una oportunidad para explorar su mundo interior.

Inspirado en el cuadro The Astral Body (2019), del artista estadounidense Mark Rogers, el trabajo nace de su interés por los sueños lúcidos y el subconsciente.

“Empecé a investigar mucho más acerca de este lugar al que vamos cuando dormimos”, explicó, detallando que la primera canción, ‘Out of My Body’, surgió tras varias noches de experiencias oníricas intensas.

Sonido diverso y emocional

‘Lucid Dreams’ combina géneros como pop, electrónica, R&B y cumbia, con una atmósfera diseñada para “cerrar los ojos y explorar”.

Entre los temas destacan ‘You Could Be That Boy’, una balada íntima sobre lo no dicho en una relación, y ‘Movie Star’, que aborda la dualidad entre su pasado como actriz y su presente musical.

La cantante señaló que este proyecto le permitió compartir una parte “muy íntima” con sus seguidores, conocidos como dreamers, y fortalecer la conexión con ellos.

Colaboración en puerta con Belinda

Durante su estancia en la capital española, Danna también confirmó que trabaja en una colaboración con su compatriota Belinda, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores.

“Estamos planeando nuestra colaboración… se vienen cositas”, comentó entre risas, tras coincidir con la artista en estudios de grabación mientras Belinda participa en el rodaje de nuevos proyectos.

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Danna afirmó sentirse “muy orgullosa” de este trabajo, que describe como una experiencia transformadora tanto a nivel personal como artístico.

“La música ha trascendido lo laboral para convertirse en una práctica espiritual”, señaló la intérprete, quien destacó que este proyecto le permitió trabajar en su autoconcepto y en el respeto hacia su identidad como artista.

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