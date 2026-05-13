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Escena

Diego Luna regresa a Cannes como director con 'Cenizas'

Diego Luna presentó en Cannes 2026 su nueva película como director, “Cenizas”, una historia sobre migración, ausencias familiares y búsqueda de identidad

  • 13
  • Mayo
    2026

El actor mexicano Diego Luna volvió este miércoles al Festival de Cannes para presentar “Cenizas” (“A Mouthful of Ash”), su más reciente proyecto como director y coguionista, una película profundamente personal que aborda temas como la migración, la ausencia familiar y las heridas emocionales que deja aquello que no se hace.

El cineasta mexicano posó en la alfombra roja junto a sus protagonistas, Anna Díaz y Adriana Paz, en una jornada marcada por la expectativa internacional y por la ovación que recibió Gael García Bernal al ingresar a la proyección especial del filme.

Una reflexión íntima sobre la paternidad y la ausencia

Durante su presentación, Luna definió la película como una obra que también funciona como una introspección personal sobre su papel como padre.

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“Es un recordatorio para mí del padre que no quiero ser”, expresó el director, al dedicar públicamente la cinta a sus hijos.

“Tengo la hermosa oportunidad de dedicársela a mi hija… y a mi hijo que está aquí, porque estas películas, ésta también trata de ausencias”, afirmó.

El actor y realizador explicó que “Cenizas” no solo narra una historia migrante, sino que busca provocar una reflexión sobre las omisiones y responsabilidades humanas.

“La película trata de lo que hacemos y, sobre todo, de lo que dejamos de hacer”, subrayó.

De México a Madrid: migración, desarraigo y supervivencia

Adaptada de la reconocida novela “Ceniza en la boca”, la película sigue la historia de Lucila, una joven mexicana que viaja con su hermano menor a Madrid para reunirse con su madre, quien emigró años atrás buscando mejores oportunidades.

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Sin embargo, la realidad que encuentra en España está lejos de la promesa de un futuro ideal, obligándola a enfrentar precariedad, adaptación y desilusión mientras intenta construir una nueva vida.

La obra pone el foco en las complejidades emocionales de la migración y en los costos invisibles de la separación familiar.

Tras su presentación en Cannes, Netflix adquirió los derechos de distribución para Latinoamérica, España y Portugal, con un estreno previsto para 2027 después de su recorrido en salas de cine.

La compra confirma el interés global por el nuevo trabajo de Luna, quien consolida así su faceta como realizador con proyección internacional.

“Cenizas” cuenta con actuaciones de Anna Díaz, Adriana Paz, Luisa Huertas, Benny Emmanuel y Sergio Bautista, entre otros, bajo una producción encabezada por La Corriente del Golfo, Animal de Luz Films, Inicia Films y Perro Azul.

Luna ha descrito el proyecto como “el resultado de un viaje creativo de independencia y gran libertad”, en una trayectoria como director que inició con “JC Chávez”, continuó con “Abel” y se fortaleció con títulos como “César Chávez” y “Mr. Pig”.

 


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