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Escena

Will Smith protagonizará ‘Supermax’, nuevo thriller del FBI

Este proyecto marcará el regreso del actor a una película de estudio fuera de franquicias cinematográficas en los últimos años

  • 14
  • Mayo
    2026

Will Smith volverá a encabezar una gran producción de Hollywood al protagonizar “Supermax”, una nueva película de acción dirigida por David Gordon Green, cineasta conocido por títulos como “Halloween”.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, Amazon MGM Studios adquirió los derechos de la cinta a Miramax por aproximadamente $70 millones de dólares.

Además, el proyecto marcará el regreso de Smith a una película de estudio fuera de franquicias cinematográficas en los últimos años.

¿De qué tratará “Supermax”?

La película ha sido descrita como un “trepidante thriller de acción” centrado en dos agentes del FBI que investigan un asesinato dentro de la prisión de máxima seguridad más peligrosa del mundo.

Will Smith interpretará a uno de los agentes encargados del caso, mientras que el resto del elenco aún se encuentra en proceso de selección.

El guion fue escrito por David Weil y David J. Rose, mientras que el inicio de la producción está previsto para mediados de agosto.

Se estrenará directamente en streaming

Según el mismo reporte, “Supermax” tendrá un estreno exclusivo en plataformas de streaming y no llegaría a salas de cine.

La apuesta representa uno de los proyectos más ambiciosos de Amazon MGM en el género de acción.

Asimismo, se informó que esta sería la película con mayor presupuesto en la carrera de David Gordon Green.

El regreso de Will Smith tras la polémica

Will Smith logró recuperar terreno en Hollywood con el éxito comercial de “Bad Boys: Ride or Die”, estrenada dos años después de la polémica protagonizada durante la ceremonia de los Premios Óscar, cuando golpeó al comediante Chris Rock en pleno escenario.

Desde entonces, el actor también ha trabajado en proyectos musicales y como productor ejecutivo de series como “Cobra Kai” y “Bel-Air”.

David Gordon Green continúa expandiendo su carrera

Por su parte, David Gordon Green continúa consolidándose dentro del cine comercial y el streaming.

Además de dirigir la reciente trilogía de “Halloween”, también estuvo detrás de películas como “The Exorcist: Believer” y series como “Scarpetta” para Prime Video.


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