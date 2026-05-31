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Tamaulipas

Protección Civil recibe capacitación ante aumento de incendios

Rocío Fernández, informó que estas acciones buscan preparar al personal operativo para brindar apoyo directo a comerciantes

  • 31
  • Mayo
    2026

Ante el incremento de incendios registrados en establecimientos comerciales de Matamoros, elementos de Protección Civil recibirán una capacitación especializada para mejorar la atención y prevención de este tipo de emergencias.

Rocío Fernández, paramédico de Protección Civil en el municipio, informó que estas acciones buscan preparar al personal operativo para brindar apoyo directo a comerciantes y dueños de negocios, con el objetivo de que cuenten con herramientas y conocimientos básicos para actuar de manera oportuna en caso de un siniestro.

Explicó que la capacitación incluirá temas como el uso correcto de extintores, identificación de riesgos dentro de los locales, protocolos de evacuación y medidas preventivas que pueden aplicarse en los comercios para reducir la probabilidad de incendios.

Llaman a comerciantes a participar activamente

En este sentido, destacó la importancia de que los comerciantes participen activamente y adopten las recomendaciones que emita Protección Civil, ya que la prevención y la reacción inmediata pueden marcar la diferencia para evitar pérdidas materiales y riesgos a la integridad de las personas.

Finalmente, reiteró que estas capacitaciones forman parte de una estrategia para fortalecer la cultura de la prevención en Matamoros y reducir la incidencia de incendios en el sector comercial.


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