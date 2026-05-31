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Internacional

Once muertos en accidente químico en Washington

El tanque del accidente roto contenía aproximadamente 3,4 millones de litros de licor blanco, y pruebas confirmaron que la contaminación llegó al río Columbia

  • 31
  • Mayo
    2026

El número de muertos por la rotura de un tanque de productos químicos en el estado de Washington ascendió a 11 después de que los equipos de rescate recuperaran los cuerpos de nueve personas desaparecidas en el lugar de los hechos, según informaron las autoridades el sábado.

Se confirmaron dos víctimas mortales después de que el tanque que contenía "licor blanco" —una solución química de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio utilizada en la fabricación de pulpa de papel— implosionara el martes en una planta de Nippon Dynawave Packaging.

La búsqueda de los desaparecidos continuó durante toda la semana mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros en las zonas interiores y sobrevolaban el perímetro del lugar con drones, según declaró Kurt Stitch, subjefe del cuerpo de bomberos y rescate de Cowlitz 2.

El tanque roto contenía aproximadamente 3,4 millones de litros de licor blanco, y las pruebas confirmaron que la contaminación llegó al cercano río Columbia, según han dicho las autoridades, aunque no se han detectado "impactos negativos para la salud" en la calidad del aire ni en el agua potable de la ciudad de Longview.


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