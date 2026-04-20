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Padre de Amy Winehouse pierde demanda por subasta

La decisión fue emitida por el Tribunal Superior de Londres, que desestimó la demanda en la que Mitch Winehouse reclamaba alrededor de 1.2 millones de dólares

  • 20
  • Abril
    2026

Un tribunal de Londres falló en contra de Mitch Winehouse, quien demandó a dos amigas de su hija por la venta de artículos personales de la fallecida cantante Amy Winehouse.

La decisión fue emitida por el Tribunal Superior de Londres, que desestimó la demanda en la que Mitch Winehouse reclamaba alrededor de 1.2 millones de dólares obtenidos en una subasta realizada en Estados Unidos.

El padre de la artista argumentó que Naomi Parry y Catriona Gourlay no tenían derecho a vender más de 150 objetos que pertenecieron a la cantante, entre ellos ropa, accesorios y pertenencias personales.

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Sin embargo, ambas sostuvieron que los artículos eran de su propiedad o que habían sido regalos legítimos por parte de Winehouse.

Millonaria subasta en Estados Unidos

Los objetos fueron vendidos en 2021 a través de Julien's Auctions en Los Ángeles, alcanzando cifras millonarias.

Parry obtuvo cerca de 878 mil dólares por 56 artículos, destacando un minivestido de seda usado por la cantante en su última presentación en Belgrado, que se vendió por más de 240 mil dólares. Por su parte, Gourlay recaudó alrededor de 344 mil dólares por 85 piezas.

La jueza adjunta Sarah Clarke determinó que la demanda no tenía sustento suficiente, desestimando completamente el caso presentado por Mitch Winehouse.

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Tras el fallo, Naomi Parry aseguró que la resolución limpia su nombre tras años de acusaciones.

“El Tribunal ha limpiado mi nombre de manera inequívoca y completa. Esta demanda nunca debió presentarse”, declaró.

Amy Winehouse, una de las voces más influyentes de su generación, falleció en 2011 a los 27 años por intoxicación alcohólica en su casa en Londres.

A más de una década de su muerte, su legado musical y cultural continúa generando interés global, así como disputas legales relacionadas con su patrimonio y pertenencias personales.


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