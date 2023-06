Por esto Tom Holland se retira temporalmente de la actuación

Tom Holland ha decidido vivir como un chico normal de 27 años, por lo que se retirará de la actuación durante unos meses luego de que su último trabajo lo dejó mentalmente cansado.

Se trata de The Crowed Room, una miniserie de Apple TV donde da vida a un criminal y asegura que exploró emociones que no había experimentado antes.

Dicho proyecto que se estrenará el 9 de junio, fue inspirado en la novela de 1981 de Daniel Keyes “The Minds of Billy Milligan”.

La miniserie sigue el arresto de un joven por un crimen impactante y el “investigador poco probable” que resuelve el misterio detrás de él, de acuerdo con una sinopsis.

El actor inglés alcanzó la fama tras interpretar a Spider-Man y ha sabido compaginar las grandes películas con aquellas de más bajo presupuesto como “El diablo a todas horas”.

La estrella de Hollywood aseguró que al protagonizar la serie aprendió el valor de priorizar su salud mental, así que decidió tomarse un descanso de la actuación para simplemente ser un “tipo normal de Kingston y relajarse”.

A pesar de que el actor aseguró que disfrutó hacer la serie, declaró que el programa lo rompió.

“Llegó un momento en el que pensé que necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue este espectáculo”, dijo Holland.