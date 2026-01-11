Podcast
Amer Hlehel pide que se cuenten historias de amor sobre Palestina

El actor de 'The Voice of Hind Rajab' dijo que más allá del dolor y la violencia, el cine debe abrir espacio a relatos de amor, orgullo e identidad de Palestina

  • 11
  • Enero
    2026

Amer Hlehel, uno de los protagonistas del docudrama "The Voice of Hind Rajab", nominado este domingo a los Globos de Oro, expresó su deseo de que en el futuro el cine pueda mostrar relatos palestinos que vayan más allá de la violencia y el dolor que actualmente marcan a la región.

Durante su paso por la alfombra roja, el actor declaró a la agencia de noticias EFE que, pese al contexto devastador, existe orgullo por la identidad y las historias de su pueblo.

“Estamos orgullosos de nuestra gente. Estamos orgullosos de nuestras historias. Estamos pasando por un momento de desastre, pero creo que algún día también vendrán historias de amor”, afirmó.

Una historia que reconstruye una tragedia real

La película reconstruye las últimas horas de vida de Hind Rajab, una niña palestina que quedó atrapada en un automóvil en el barrio de Tel Al-Hawa, en Gaza, mientras la zona era asediada por tanques israelíes.

El filme retrata el drama humano vivido antes de su asesinato, convirtiéndose en una de las producciones más conmovedoras de la temporada.

Competencia en la categoría internacional

"The Voice of Hind Rajab" compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa frente a títulos como la española "Sirat", la noruega "Sentimental Value", la francesa "It Was Just an Accident", la coreana "No Other Choice" y la brasileña "The Secret Agent".

Actrices palestinas buscan generar conciencia

Las actrices Clara Khoury y Saja Kilani, quienes acudieron a la ceremonia portando vestidos negros de diseñadores palestinos, señalaron a la agencia que se sentían agradecidas por ser recibidas en un evento internacional de esta magnitud.

Ambas coincidieron en que esperan que la película ayude a despertar conciencia entre el público global.

“Ten compasión, asume tu responsabilidad y siente con nosotros, igual que nosotros podemos sentir contigo”, expresó Khoury.


