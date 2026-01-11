Paulina Rubio vende su mansión ubicada en Miami

La cantante mexicana Paulina Rubio cerró recientemente uno de los capítulos más emblemáticos de su vida personal al concretar la venta de su reconocida residencia en Miami Beach, una propiedad que durante años fue símbolo de su éxito internacional. La operación se realizó por un monto cercano a los 16.8 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 300 millones de pesos mexicanos.

Vivienda con gran significado

La vivienda, conocida como Villa Ananda, se localizaba en una exclusiva zona de las Venetian Islands, una de las áreas residenciales más cotizadas del sur de Florida, con vistas privilegiadas a la bahía de Biscayne. El inmueble no solo destacó por su ubicación, sino también por su carga emocional y simbólica para la artista, ya que fue concebido como un espacio familiar y creativo durante una etapa clave de su carrera.

La casa fue edificada a principios de los años 2000 sobre un terreno adquirido por Paulina Rubio junto a su madre, la fallecida actriz Susana Dosamantes. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo del reconocido Ricardo Bofill Levi, y su diseño fusionaba líneas contemporáneas con elementos tropicales, logrando una residencia amplia, luminosa y abierta al entorno natural.

¿Qué incluía la vivienda?

Villa Ananda contaba con cuatro recámaras, cuatro baños, piscina, muelle privado y acceso directo al agua, además de acabados de lujo que la convirtieron en una de las propiedades más llamativas del sector, a lo largo de los años, el inmueble fue escenario de celebraciones, reuniones familiares y momentos clave en la vida pública de la intérprete de "Ni una sola palabra".

Problemas financieros de la cantante

No obstante, en tiempos recientes, la cantante habría enfrentado complicaciones financieras y procesos legales, principalmente relacionados con disputas personales y temas de custodia, lo que derivó en ajustes en su patrimonio.

Diversos reportes señalan que la propiedad llegó a ser hipotecada en más de una ocasión, situación que finalmente habría influido en la decisión de ponerla a la venta.

Venta oficial de la casa

La transacción se concretó con una empresa inmobiliaria registrada en Delaware, vinculada a inversionistas de Nueva York, antes del cierre definitivo, se habrían regularizado los adeudos asociados al inmueble, permitiendo que la venta se realizara sin conflictos legales pendientes.

Tras desprenderse de la mansión, Paulina Rubio y sus hijos se trasladaron a una residencia más discreta dentro de Miami, marcando así un cambio importante en su estilo de vida. Para muchos, este movimiento representa no solo una reconfiguración financiera, sino también el inicio de una nueva etapa personal para la artista.

Mientras tanto, la llamada Chica Dorada continúa enfocada en su carrera musical y en resolver asuntos personales que han captado la atención mediática en los últimos años, manteniéndose vigente dentro del panorama del espectáculo latino.

