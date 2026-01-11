Conoce a todos los ganadores de los Globos de Oro 2026

La edición número 83 de los Globos de Oro llegó a su fin este domingo, consolidándose una vez más como una de las ceremonias clave que marcan el rumbo de la temporada de premios en cine y televisión.

La gala se celebró en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y fue conducida por la comediante y actriz Nikki Glaser por segundo año consecutivo.

La noche confirmó varias de las tendencias que se anticipaban desde las nominaciones. "Una batalla tras otra" ("One Battle After Another"), de Paul Thomas Anderson, partía como una de las grandes favoritas y terminó por consolidarse como una de las producciones más reconocidas de la ceremonia. En televisión, títulos como "The White Lotus" y "Adolescence" también tuvieron una presencia destacada entre los ganadores.

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026:

Mejor película dramática: "Hamnet"



"Hamnet" Mejor director: Paul Thomas Anderson, por "One Battle After Another"



Paul Thomas Anderson, por "One Battle After Another" Mejor película en la categoría de comedia o musical: "One Battle After Another"



"One Battle After Another" Mejor actor en una película dramática: "Wagner Moura"



"Wagner Moura" Mejor actriz en una película dramática: "Jessie Buckley"



"Jessie Buckley" Mejor actor en una película, musical o comedia: Timothée Chalamet, por "Marty Supreme"



Timothée Chalamet, por "Marty Supreme" Mejor actuación de una actriz en una película: Rose Byrne, por "If I Had Legs I’d Kick You"



Rose Byrne, por "If I Had Legs I’d Kick You" Mejor guion de una película: Paul Thomas Anderson, por "One Battle After Another"



Paul Thomas Anderson, por "One Battle After Another" Mejor actor de reparto en una película: Stellan Skarsgård, por "Sentimental Value"



Stellan Skarsgård, por "Sentimental Value" Mejor actriz de reparto en una película: Teyana Taylor, por "If I Had Legs I’d Kick You"



Teyana Taylor, por "If I Had Legs I’d Kick You" Mejor cinta de habla no inglesa: "The Secret Agent"



"The Secret Agent" Mejor película animada: "KPop Demon Hunters"



"KPop Demon Hunters" Logro cinematográfico y de taquilla: "Sinners"



"Sinners" Mejor canción original en una película: “Golden”, por "KPop Demon Hunters"



“Golden”, por "KPop Demon Hunters" Mejor serie dramática de televisión: "The Pitt"



"The Pitt" Mejor comedia de TV: "The Studio"



"The Studio" Mejor miniserie: "Adolescence"



"Adolescence" Mejor actor en una serie dramática: Noah Wyle, por "The Pitt"



Noah Wyle, por "The Pitt" Mejor actriz en una serie dramática: Rhea Seehorn, por "Pluribus"



Rhea Seehorn, por "Pluribus" Mejor actor en una serie de televisión, musical o comedia: Seth Rogen, por "The Studio"



Seth Rogen, por "The Studio" Mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia: Jean Smart, por "Hacks"



Jean Smart, por "Hacks" Mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión: Stephen Graham, por "Adolescence"



Stephen Graham, por "Adolescence" Mejor actriz en una miniserie, serie antológica o película para televisión: Michelle Williams, por "Dying for Sex"



Michelle Williams, por "Dying for Sex" Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Erin Doherty, por "Adolescence"



Erin Doherty, por "Adolescence" Mejor actor de reparto en una serie de televisión: Owen Cooper, por "Adolescence"



Owen Cooper, por "Adolescence" Mejor podcast: Amy Poehler, por "Good Hang with Amy Poehler"

Con estos resultados, los Globos de Oro 2026 dejan un panorama más claro de cara a los próximos premios de la temporada, confirmando a varios favoritos y posicionando nuevas producciones y talentos en el centro de la conversación cinematográfica y televisiva.

