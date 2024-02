Regresa el clásico 'El color púrpura' a la pantalla grande

Una nueva adaptación de El color púrpura, pero ahora basado en el musical de Broadway, ya está en las pantallas dando al público la oportunidad de reencontrarse con este drama clásico que, gracias a la música y las coreografías, termina siendo un deleite audiovisual.

La cinta, dirigida por Blitz Bazawule, narra la historia escrita por Alicia Walker en 1982 y llevada al cine por primera vez por Steven Spielberg en 1985, sobre Celie, quien separada de su hermana Nettie y sus hijos, enfrenta muchas dificultades en la vida, incluyendo un marido abusivo, hasta que con el apoyo de la cantante Shug Avery y su hijastra Sofía, Celie encuentra la fuerza y vínculos de una nueva hermandad.

Danielle Brooks, nominada al Óscar como Actriz de Reparto por su interpretación de Sofia, dijo en entrevista que dar vida a este papel fue un gran reto, sobre todo porque Oprah Winfrey dejó la vara muy alta con su interpretación en la cinta de 1985.

“Realmente siento que Oprah Winfrey marcó a Sofia como uno de los papeles más emblemáticos del cine estadounidense. Ella me dejó un gran modelo a seguir e hizo que mi trabajo fuera mucho más fácil”, dijo quien también realizó el papel en Broadway en la versión de 2015, y por el cual recibió una nominación al Tony.

Esta nueva versión de El color púrpura también cuenta con las actuaciones de Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson y Colman Domingo. “La película trata sobre la curación, el perdón, el amor.

Se trata de recuperarse. No importa cuán fuerte o débil seas. Es posible sentir que siempre puedes volver a levantarte”, señaló Brooks. “Creo que Blitz es un visionario e hizo un gran trabajo para volver a contar esta historia”.

La actriz destacó que con esta cinta se puede lograr un impacto para las futuras generaciones sobre la historia y lo que se ha tenido que luchar.

“La película siempre será relevante. Y lo que me encanta es que mantiene viva esta historia de mujeres negras, no sólo viendo de dónde venimos y hasta dónde tenemos que llegar, sino hasta dónde hemos llegado. Es una historia que nunca morirá y que no dejaremos morir”, afirmó.

