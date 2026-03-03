BTS revela tracklist de su nuevo álbum ‘ARIRANG’

El regreso de BTS ya es una realidad. La agrupación sorprendió a ARMY al revelar oficialmente el tracklist completo de su nuevo álbum ARIRANG, un proyecto que incluirá 14 canciones inéditas y que marca una nueva etapa en su trayectoria musical tras el servicio militar de sus integrantes.

El esperado comeback está programado para el 20 de marzo de 2026, y la vista previa del disco ya se encuentra disponible para pre-save en plataformas digitales.

Las canciones de ARIRANG

El quinto álbum de estudio del grupo contará con los siguientes temas:

Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29 (Interlude)

SWIM

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

they don’t know ’bout us

One More Night

Please

Into the Sun

En plataformas de streaming aparece además una pista especial titulada ARMYRANG, un audio en el que los siete integrantes comparten un mensaje para sus seguidores.

En ese clip, los miembros expresan su entusiasmo por el lanzamiento:

“Estamos emocionados por compartir nuestro álbum ARIRANG… lo hemos hecho pensando en nuestros fans. Cada canción tiene una historia y esperamos que disfruten cada una de ellas”.

El significado de ‘ARIRANG’

El título del álbum se inspira en “Arirang”, la canción folclórica más emblemática de Corea, considerada un himno no oficial del país y reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial.

La pieza tradicional simboliza anhelo, resiliencia y reunión, elementos que muchos fans interpretan como un reflejo del camino recorrido por BTS y su fandom durante los años recientes.

El álbum contará con colaboraciones de productores internacionales como Diplo, Ryan Tedder, Mike WiLL Made-It, El Guincho y Kevin Parker, además de créditos de composición de los propios integrantes del grupo.

