Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Cgg_ODTXUAA_Mmk5_b55d44e0d2
Escena

BTS revela tracklist de su nuevo álbum ‘ARIRANG’

La agrupación sorprendió a ARMY al revelar oficialmente el tracklist completo de su nuevo álbum ARIRANG, un proyecto que incluirá 14 canciones inéditas

  • 03
  • Marzo
    2026

El regreso de BTS ya es una realidad. La agrupación sorprendió a ARMY al revelar oficialmente el tracklist completo de su nuevo álbum ARIRANG, un proyecto que incluirá 14 canciones inéditas y que marca una nueva etapa en su trayectoria musical tras el servicio militar de sus integrantes.

El esperado comeback está programado para el 20 de marzo de 2026, y la vista previa del disco ya se encuentra disponible para pre-save en plataformas digitales.

Las canciones de ARIRANG

El quinto álbum de estudio del grupo contará con los siguientes temas:

  • Body to Body
  • Hooligan
  • Aliens
  • FYA
  • 2.0
  • No. 29 (Interlude)
  • SWIM
  • Merry Go Round
  • NORMAL
  • Like Animals
  • they don’t know ’bout us
  • One More Night
  • Please
  • Into the Sun

En plataformas de streaming aparece además una pista especial titulada ARMYRANG, un audio en el que los siete integrantes comparten un mensaje para sus seguidores.

HCf3br7XMAAGFli.jfif

En ese clip, los miembros expresan su entusiasmo por el lanzamiento:

“Estamos emocionados por compartir nuestro álbum ARIRANG… lo hemos hecho pensando en nuestros fans. Cada canción tiene una historia y esperamos que disfruten cada una de ellas”.

El significado de ‘ARIRANG’

El título del álbum se inspira en “Arirang”, la canción folclórica más emblemática de Corea, considerada un himno no oficial del país y reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial.

La pieza tradicional simboliza anhelo, resiliencia y reunión, elementos que muchos fans interpretan como un reflejo del camino recorrido por BTS y su fandom durante los años recientes.

G-t7Ge_WQAAA0-T.jfif

El álbum contará con colaboraciones de productores internacionales como Diplo, Ryan Tedder, Mike WiLL Made-It, El Guincho y Kevin Parker, además de créditos de composición de los propios integrantes del grupo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_86_5ba420ec09
¿Confirmarán fechas en México? Oasis estaría por revelar gira
Marcha_BTS_de88475587
Fans de BTS en Ciudad de México protestan contra los revendedores
escena_bts_c9bdf85c00
El primer concierto de BTS tras 4 años se podrá ver en streaming
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_04_at_13_47_35_1_dfc02d0030
Camioneta cae al río en Victoria; madre e hija sobreviven
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Envían iniciativa de reforma electoral a Cámara de Diputados
F0sj_T43_WIAMJ_Ccq_273249d4e3
'Swiftie', fans de Taylor Swift, ingresa al diccionario inglés
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×