Revela Patricia Valenzuela que sobrevivió a explosión de gas

La influencer y creadora de contenido Patricia Valenzuela sobrevivió a una explosión por acumulación de gas en su nuevo departamento, incidente que le provocó quemaduras en distintas partes del cuerpo y la mantiene en proceso de recuperación.

Valenzuela relató en su cuenta de TikTok que el accidente ocurrió a finales de enero, luego de solicitar al arrendador que abriera las llaves del gas del inmueble.

Según explicó, el casero abrió la llave general y la conectada a la secadora; aunque más tarde regresó para cerrar una, el gas continuó acumulándose dentro del departamento.

“Yo solo recuerdo verme envuelta en llamas (...) Corría y el fuego me perseguía. Pensaba: ‘me voy a morir’”, narró sobre los momentos de terror que vivió.

También recordó que el arrendador encendió el boiler sin que ella verificara el procedimiento.

“Llega el señor, me abre la llave de paso, me prende el boiler, yo nunca me fijé porque supuse que lo hizo bien”.

@patri.valenzuela_ Ustedes lo demandarían? Uno quiere ser un ser de luz pero se banda la mama (ponga la “m” a la ama y la “b” a la anda) 5 minutos de chismecito sabroso trucutru jaja ya que se lo aventaron, si quieren saber porqué decidí irme, aquí lo encuentran, en mi insta: patri.valenzuela_ ♬ sonido original - patri.valenzuela_

No emprenderá acciones legales

La creadora de contenido explicó que decidió compartir su experiencia debido a su molestia por la actitud del arrendador durante su recuperación, aunque aclaró que no iniciará un proceso legal.

“Yo no pensaba contarles porque fue un accidente de súper descuido, pero me enojé”.

“Ya no le quiero invertir más tiempo y energía a eso, que quede como una experiencia, muchos aprendizajes”, añadió.

Aunque no detalló el estado actual de sus lesiones, dejó entrever que su recuperación avanza favorablemente.

