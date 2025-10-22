Regresa Laura Pausini con 'Yo canto 2', su nuevo álbum en 2026

Laura Pausini anunció su próximo álbum "Yo canto 2", que llegará en 2026 y rendirá homenaje a la música iberoamericana.

El disco incluirá nuevas versiones de temas emblemáticos de artistas de España y Latinoamérica, como "Turista" de Bad Bunny y ‘Eso y más’ del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian.

“Será un viaje por las canciones que amo, las que canto en casa y con mis amigos”, expresó la intérprete durante la Semana de la Música Latina de Billboard.

La cantante relató que decidió versionar "Turista" mientras conducía por Miami, lo que provocó que recibiera un mensaje directo de Benito Martínez (Bad Bunny) en Instagram.

“Me escribió diciéndome que nunca se imaginó que un día cantaría una de sus canciones. Le agradecí mucho porque me da escalofríos escucharla, tanto en su versión como en la mía”, señaló Pausini.

Cabe señalar que el álbum retomará el concepto de su proyecto ‘Yo canto’ (2006), con dos ediciones: una en español y otra en italiano, cada una con 20 canciones.

La excepción será "Mi historia entre tus dedos" de Gianluca Grignani, incluida en ambas versiones.

“El disco es como mi vida: un recorrido por países que amo. Hay mínimo una canción por cada nación: España, Chile, Argentina, México, Colombia, Venezuela y más”, explicó la cantante.

La gira internacional comenzará en marzo de 2026 en España y se extenderá hasta 2027, culminando con su primer concierto en estadio en Brasil.

Por otra parte, la presentación de "Yo canto 2" coincide con el reconocimiento de Pausini como Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Compartirá escenario con artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Peso Pluma, Pablo Alborán, Aitana y Gloria Estefan.

