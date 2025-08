Responde American Eagle a campaña con Sydney Sweeney

"Sydney Sweeney Has Great Jeans" is and always was about jeans", ("Sydney Sweeney tiene jeans geniales" es y siempre será sobre pantalones".

"Her jeans, her story", ("Sus pantalones, su historia").

"We'll continue to celebrate how everyone wears AE jeans with confidence, their way", ("Seguiremos celebrando cómo todos usan los jeans AE con confianza, a su manera").