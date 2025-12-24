Plataformas dominan el cine navideño en hogares mexicanos

Esta temporada decembrina ha consolidado a las plataformas digitales como la principal opción de las familias mexicanas para disfrutar del cine con temática navideña.

Netflix, Prime Video y Disney+ han lanzado producciones que no solo dominan las listas de popularidad en el país, sino que han elevado los estándares de producción del género.

Desde comedias románticas grabadas en paisajes europeos hasta innovadores relatos de acción, la oferta de este año destaca por su diversidad y accesibilidad inmediata a través de dispositivos móviles y televisores inteligentes.

Netflix se ha posicionado nuevamente como el referente indiscutible del género en México con el éxito de la película Champagne Problems, que se mantiene como la más vista en territorio nacional desde su estreno a inicios de mes.

A esta se suman títulos como "My Secret Santa" y la original "Jingle Bell Heist", producciones que han logrado conectar con el público joven gracias a guiones ágiles con temas de actualidad.

Prime Video le apostó al prestigio actoral con el estreno de "Oh. What. Fun.", protagonizada por Michelle Pfeiffer.

La película ha generado una conversación importante en redes sociales en México debido a su emotiva narrativa sobre la organización de las fiestas familiares, un tema que resuena profundamente en la cultura local.

La plataforma sorprendió también con el documental "The Merchants of Joy", el cual permite dar un vistazo a la industria de los árboles navideños, atrayendo a una audiencia interesada en historias reales.

El público infantil y juvenil ha encontrado su “peli ideal” en Disney+ con la esperada "A Very Jonas Christmas Movie", cinta que mezcla la música de los Jonas Brothers con una aventura contrarreloj que es ya un fenómeno de visualizaciones en el país.

Complementando esta oferta, la plataforma lanzó especiales animados y cortometrajes que refuerzan el espíritu de unión familiar, manteniendo una presencia constante en los hogares durante las vacaciones escolares de invierno.

