Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_12_23_a_la_s_8_52_43_p_m_73a34e3b23
Escena

Plataformas dominan el cine navideño en hogares mexicanos

Netflix, Prime Video y Disney+ lideran la temporada con películas navideñas que conquistan al público mexicano y elevan la oferta del género en streaming

  • 24
  • Diciembre
    2025

Esta temporada decembrina ha consolidado a las plataformas digitales como la principal opción de las familias mexicanas para disfrutar del cine con temática navideña.

Netflix, Prime Video y Disney+ han lanzado producciones que no solo dominan las listas de popularidad en el país, sino que han elevado los estándares de producción del género.

Desde comedias románticas grabadas en paisajes europeos hasta innovadores relatos de acción, la oferta de este año destaca por su diversidad y accesibilidad inmediata a través de dispositivos móviles y televisores inteligentes.

Netflix se ha posicionado nuevamente como el referente indiscutible del género en México con el éxito de la película Champagne Problems, que se mantiene como la más vista en territorio nacional desde su estreno a inicios de mes.

A esta se suman títulos como "My Secret Santa" y la original "Jingle Bell Heist", producciones que han logrado conectar con el público joven gracias a guiones ágiles con temas de actualidad.

571298261_1353167030152875_1168144899319077112_n.jpg

Prime Video le apostó al prestigio actoral con el estreno de "Oh. What. Fun.", protagonizada por Michelle Pfeiffer.

577414941_1240287621477732_2735777465395314173_n-1.jpg

La película ha generado una conversación importante en redes sociales en México debido a su emotiva narrativa sobre la organización de las fiestas familiares, un tema que resuena profundamente en la cultura local.

La plataforma sorprendió también con el documental "The Merchants of Joy", el cual permite dar un vistazo a la industria de los árboles navideños, atrayendo a una audiencia interesada en historias reales.

MV5BMjg2ZGIzYjQtMjEyZi00NDAxLTk5OTQtNGRkNDc4NjcyZjlhXkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg

El público infantil y juvenil ha encontrado su “peli ideal” en Disney+ con la esperada "A Very Jonas Christmas Movie", cinta que mezcla la música de los Jonas Brothers con una aventura contrarreloj que es ya un fenómeno de visualizaciones en el país.

ems-1.jpg

Complementando esta oferta, la plataforma lanzó especiales animados y cortometrajes que refuerzan el espíritu de unión familiar, manteniendo una presencia constante en los hogares durante las vacaciones escolares de invierno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_37_45_PM_f3686a3bdb
Autorizan a recolectores de basura pedir apoyo decembrino
puestos_en_Colegio_Civil_alta_afluencia_6dbfd556be
Impulsa Navidad alta afluencia en el Centro de Monterrey
nota_finanzas_regalos_0c49d3e773
Traerá Santa Claus regalo de $56,000 mdp a comercios de NL
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
11_armas_sinaloa_0e3a46c14c
Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×