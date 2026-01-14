Francia galardona a Gael García Bernal por su trayectoria

Delphine Borione, embajadora de Francia en México, hizo la entrega de la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial del Ministerio de Cultura francésal actor Gael García Bernal.

Con este galardón, se reconocee la trayectoria del actor y su defensa de valores como la ética, la libertad creativa, el accesoeso a la cultura y la protecciónión ambiental.

La noticia fue dada a conocer por la propia embajadora francesa, quien a través de su cuenta de X, en donde aseguró sentirse "muy honrada" de entregarle el premio al actor mexicano.

"Muy honrada de entregar al actor Gael García la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura. Reconocimos su extraordinario talento y su compromiso con valores que defiende: ética, libertad de creación, acceso a la cultura o cuidado del medio ambiente".

Con este galardón, Francia premia no solo el talento actoral y productivo de García Bernal, sino también su compromiso con principios alineados a la visión francesa de la cultura como herramienta de transformación social.

