Nuevo León

Reconoce Waldo Fernández logro en política nacional de vivienda

Se reportó que la meta de construcción de vivienda social para 2025 fue superada con 393 mil 686 casas a lo largo de la república

  • 14
  • Enero
    2026

El senador Waldo Fernández celebró el avance en la política nacional de vivienda organizado por el gobierno federal y al mismo tiempo informó al Gobierno del Estado para que se eleve el acceso a la mayor cantidad de personas el acceso a la vivienda digna en el estado.

Aumento de construcción de viviendas

Mediante información del gobierno, se reportó que la meta de construcción de vivienda social para 2025 fue superada con 393 mil 686 casas a lo largo de la república, esta meta beneficia a un poco más de 1.4 millones de personas, para el presente año se estima que se construyan 400,000 hogares.

“Durante años nuestro país enfrentó una crisis de vivienda, que dejó a miles de familias sin posibilidad real de acceder a una vivienda digna. Con la Cuarta Transformación, el acceso a la vivienda regresó a la discusión pública y desde el Gobierno Federal se han impulsado acciones para recuperar el enfoque social de la vivienda, como el fortalecimiento del Infonavit mediante créditos más accesibles, programas de rehabilitación y esquemas orientados a garantizar condiciones dignas para las familias trabajadoras” aseguró. 

Programas ayudan a personas de bajos recursos

Bajo el programa "Vivienda para el Bienestar" donde es impulsado por el Infonavit y el Conavi (Comisión Nacional de Vivienda) se implementó la construcción de 55 mil hogares para las familias que reciben entre uno y dos salarios mínimos. El senador destacó que estos programas son fundamentales para combatir la crisis de vivienda, de lo cual un gran sector del estado lo sufre y añadió que se requiere de compromiso por parte del estado.

“Los esfuerzos del Gobierno Federal deben complementarse con una política estatal y municipal de vivienda, basada en mejor planeación del crecimiento urbano, regulación del suelo, promoción de vivienda accesible y coordinación entre los distintos niveles de gobierno” aseguró. 

Finalmente, el senador recalcó a asumir los hogares que cada uno posee como una prioridad pública, recordando que el crecimiento económico debe significar algo ejemplar para las y los nuevoleoneses.


