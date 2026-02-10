Podcast
Chappell Roan rompe con su agencia tras escándalo Epstein

Chappell Roan anunció que dejó la agencia Wasserman Music luego de que su CEO, Casey Wasserman, apareciera en archivos del caso Epstein

La cantante y compositora Chappell Roan anunció que puso fin a su relación profesional con la agencia Wasserman Music, luego de que su fundador y CEO, Casey Wasserman, apareciera en los recientes archivos judiciales vinculados al caso de Jeffrey Epstein.

La decisión fue confirmada por la propia artista a través de sus redes sociales, en medio de la creciente controversia tras la publicación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Epstein y Ghislaine Maxwell.

En un mensaje publicado en Instagram Stories, Roan fue contundente:

“Ningún artista, agente o empleado debería defender o pasar por alto acciones que contradigan tan profundamente nuestros valores morales”.

La intérprete de Good Luck, Babe! explicó que exige los más altos estándares a su equipo y que los artistas merecen representación alineada con sus valores, que garantice seguridad, dignidad y responsabilidad.

Si bien expresó respeto por el personal de la agencia, dejó claro que su salida responde a una cuestión de principios.

Los correos que desataron la polémica

La controversia surgió tras la difusión de correos electrónicos de 2003 entre Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana de Epstein y condenada por tráfico sexual de menores.

En los mensajes, descritos como coquetos, Wasserman hacía comentarios personales hacia Maxwell. El empresario ha señalado que lamenta profundamente esa correspondencia, ocurrida hace más de 20 años, antes de que salieran a la luz los crímenes de Epstein y Maxwell.

Wasserman también aclaró que nunca tuvo relación personal o de negocios con Jeffrey Epstein, aunque reconoció haber participado en un viaje humanitario en 2002 en el avión del financista, como parte de una delegación vinculada a la Fundación Clinton.

Hasta el momento, no enfrenta cargos ni acusaciones formales relacionadas con el caso.

Presión en la industria

La salida de Roan representa uno de los golpes más visibles para Wasserman Music desde la publicación de los archivos.

Otros artistas y profesionales del sector han manifestado preocupación, y han surgido llamados para que Casey Wasserman renuncie a ciertos cargos, incluido su papel como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La noticia ha sido ampliamente cubierta por medios internacionales y reaviva el debate sobre responsabilidad y transparencia en la industria del entretenimiento.

Mientras tanto, la decisión de Chappell Roan marca una postura firme sobre la alineación entre representación artística y valores personales, en un contexto donde las repercusiones del caso Epstein continúan extendiéndose más allá del ámbito judicial.


