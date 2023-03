¿Se acerca el final? Todo sobre la temporada 5 de 'You'

La exitosa y amada serie de Netflix, You, podría concluir en la próxima quinta temporada, según declaraciones del actor protagonista, Penn Badgley.

You, la serie del odiado pero también amado asesino serial Joe Goldberg, podría estar a tan solo una temporada de terminar su historia.

Tras la finalización de la cuarta temporada en donde el protagonista terminó por aceptar su naturaleza de asesino, una quinta temporada mostraría perfectamente por fin las consecuencias de sus atroces crímenes.

Los rumores sobre que la temporada 5 de esta aclamada serie de Netflix sería la última, se avivan luego de las declaraciones del actor protagonista, Penn Badgley, quien durante una entrevista expresó su deseo por que su personaje tenga su final en la próxima temporada.

'Me parece que tenemos que hacer otra temporada. Me parece que Joe tiene que recibir lo que se merece, y ahora tiene que caer aún más porque tiene todo este poder y riqueza', dijo Badgley.

Pese a sus deseos de concluir la serie y la historia de su personaje en una quinta y última temporada, el actor dejó en claro que no depende de él concluir con la historia de You.

'Pero, por supuesto, eso no depende de mí. No sé adónde va. Pero para mí, con este concepto y con este personaje, siempre quisimos ser responsables y no es el tipo de cosa que podemos dejar que siga adelante porque le va bien', añadió.