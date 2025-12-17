Podcast
Nuevo León

Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive

Policía de San Pedro detuvo a dos mujeres por presunto robo de prendas en una tienda de Fashion Drive; el valor de la mercancía supera los 10 mil pesos

  • 17
  • Diciembre
    2025

Elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a dos mujeres por su presunta participación en el delito de robo a negocio.

La detención ocurrió al interior de la tienda Stradivarius, ubicada en la plaza comercial Fashion Drive, donde personal del establecimiento detectó a las mujeres cuando intentaban salir con mercancía sin pagar.

Recuperan prendas valuadas en más de 10 mil pesos

En el lugar, los polícias aseguraron 21 prendas de vestir con un valor aproximado de 10 mil 159 pesos.

Las detenidas fueron identificadas como Susana “N”, de 52 años, y Lourdes “N”, de 51 años.

Ambas mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

La detención se derivó del operativo Navidad Segura y en Paz, que mantiene presencia constante de policías en plazas comerciales y zonas de alta afluencia para prevenir delitos y brindar seguridad a la ciudadanía.

Aclaran detención fue en San Agustín

Después de que se hizo viral el video de las presuntas farderas, el centro comercial Fashion Drive, aclaró a través de un comunicado que el suceso se registró en la plaza contigua conocida como San Agustín.

 

