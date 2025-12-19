Podcast
Escena

Conoce algunos homicidios que marcaron a Hollywood

Asesinatos de figuras del cine y la música marcaron a Hollywood, generaron escándalos mediáticos y dejaron casos emblemáticos sin resolver

  • 19
  • Diciembre
    2025

Pocos hechos impactaron tanto como los asesinatos de estrellas del cine y la música, que conmocionaron a la industria y acapararon los medios.

A lo largo de su historia, Hollywood ha estado rodeado de escándalos. Pero pocos episodios sacudieron tanto como los asesinatos de estrellas del cine y la música, crímenes que pasmaron a la industria y generaron un intenso revuelo mediático.

La muerte del director y actor Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, en su casa de Brentwood conmocionó a Hollywood, generó reacciones políticas y hasta un polémico comentario del presidente Donald Trump, mientras su hijo Nick fue acusado de dos cargos de asesinato.

William Desmond Taylor (1922)

William Desmond Taylor, actor y director irlandés, fue hallado muerto de un disparo, un crimen nunca resuelto que marcó uno de los primeros grandes escándalos de la industria.

Elizabeth Short, ‘la Dahlia Negra’ (1947)

Conocida como ‘la Dahlia Negra’, Elizabeth Short fue una aspirante a actriz hallada asesinada en Los Ángeles en 1947. El crimen, de extrema brutalidad, sigue sin resolverse y ha inspirado numerosos libros y películas.

Sharon Tate (1969)

El asesinato de Sharon Tate, junto a cuatro amigos por la Familia Manson, conmocionó Hollywood y llevó a reforzar la seguridad de las estrellas. Tate no era el objetivo: los atacantes buscaban la casa, antes propiedad de Terry Melcher, conocido de Manson.

Nicole Brown y Ron Goldman (1994)

Nicole Brown Simpson y Ron Goldman fueron apuñalados en Brentwood. Tras ser acusado y juzgado, O. J. Simpson fue juzgado y absuelto; los crímenes siguen sin resolverse.

Rob Reiner (2025)

Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, fueron hallados muertos en su casa en L.A. Su hijo Nick fue acusado de los asesinatos. La muerte del aclamado director, autor de clásicos como When Harry Met Sally… y Stand by Me, conmocionó a Hollywood.


