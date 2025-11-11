Selena Gomez y Gigi Hadid serán damas de honor de Taylor Swift

El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce avanza hacia el altar, y la cantante ya comenzó a preparar los primeros detalles de su boda.

De acuerdo con el diario The Sun, las primeras damas de honor elegidas por la intérprete de “Fortnight” serán nada menos que sus amigas más cercanas: Selena Gomez y Gigi Hadid.

Según el medio, Swift invitó personalmente a la supermodelo a unirse a su cortejo nupcial durante una cena la semana pasada en el exclusivo restaurante Zero Bond de Manhattan.

Una fuente reveló que Hadid, de 30 años, estaba “encantada” y “no esperaba” la propuesta, pero aceptó de inmediato.

La cantante también habría extendido la invitación a Selena Gomez, de 33 años, con quien mantiene una amistad de más de una década.

“Taylor quiere comenzar el proceso de la boda de esta manera: formando su grupo de damas de honor e involucrando a todos en los preparativos, las celebraciones y la planificación”, detalló una fuente cercana al diario estadounidense US Sun.

Además, Swift habría pedido consejo a Gomez para la organización del enlace, ya que la actriz de “Only Murders in the Building” contrajo matrimonio con Benny Blanco en septiembre pasado.

Las recientes apariciones de Taylor junto a varias amigas, como Ashley Avignone y Sabrina Carpenter, han alimentado la teoría entre sus fans de que la artista está reuniendo a las integrantes de su cortejo nupcial.

El compromiso entre Swift y Kelce se hizo público en agosto, luego de dos años de relación. El jugador de los Kansas City Chiefs le propuso matrimonio en su finca de Leawood, Kansas, y ambos compartieron el emotivo momento con la frase: “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

Aunque los detalles de la boda aún se mantienen bajo reserva, medios como Page Six y Us Weekly aseguran que el enlace podría celebrarse a principios del próximo año, probablemente en Rhode Island, donde la cantante posee una mansión valuada en 17 millones de dólares.

Una fuente cercana señaló que Taylor “se lo está pasando en grande buscando lugares y opciones”, y que desea que todo el proceso sea “divertido e inolvidable”, con viajes, fiestas y tiempo compartido entre amigas antes del gran día.

