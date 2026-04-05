Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México

La actriz Laisha Wilkins se volvió tendencia luego de realizar un comentario sobre la violencia en México que incomodó a muchos usuarios.

Comentario genera incomodidad en redes

Durante una conversación, la también conductora cuestionó los destinos turísticos en Semana Santa, mencionando a Mazatlán en un contexto que fue percibido como delicado.

La frase hizo referencia a la inseguridad, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde varios usuarios consideraron el comentario fuera de lugar.

Mientras algunos defendieron su postura como una crítica social, otros señalaron que el tono no fue el adecuado para abordar un tema tan sensible.

¿Y a dónde se van en Semana Santa?🇲🇽



-A Cancún a revolcarte en sargazo.

-A Veracruz a nadar en petróleo.

-A Mazatlán a desaparecer en un bar.

-En carretera, a cualquier estado, pa ser secuestrado.

-A Guerrero, Michoacán o Edomex, para ser asesinado por confusión.



Cuéntenme😌 — 👑Lai Reina de Dinamarca (@LaishaWilkins) March 30, 2026

El debate se intensifica en plataformas digitales

El momento rápidamente se viralizó, colocando a Laisha Wilkins en el centro de la conversación y reabriendo el debate sobre cómo se habla de la violencia en espacios públicos.

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