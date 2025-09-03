Cerrar X
Escena

Shein retira imagen de Luigi Mangione tras controversia

Shein, el gigante de la moda rápida, inició una investigación tras usar una imagen de Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare

  • 03
  • Septiembre
    2025

Shein, el gigante de la moda rápida, inició una investigación tras usar una imagen de Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York en 2024, para modelar una camisa blanca de manga corta vendida por menos de 10 dólares.

La imagen, proporcionada por un proveedor externo, fue eliminada tras su descubrimiento.

Shein aseguró tener estándares estrictos y está investigando al proveedor.  

La imagen, de baja resolución, podría haber sido generada o manipulada por inteligencia artificial, según expertos.

BBC Verify encontró un 99.9% de similitud con una foto real de Mangione en el tribunal.

Señales como la iluminación, textura de la piel y un artefacto en el antebrazo sugieren uso de IA, posiblemente Midjourney, combinada con una foto real.  

¿Por qué fue controversial esta imagen?

Mangione, de 26 años, se declaró no culpable de los cargos de asesinato y acoso.

Su caso ha generado controversia, con algunos viéndolo como un héroe popular por la ira contra las aseguradoras de salud.

Su imagen ha aparecido en productos en Etsy, mientras Amazon los retiró.

El caso también provocó amenazas contra el departamento de policía de Altoona y críticas a un McDonald's tras su arresto.  

En diciembre, Apple suspendió una función de IA tras generar un titular falso sobre Mangione, basado en un error de resumen de notificaciones.

Sus abogados no han comentado sobre el caso de Shein.


