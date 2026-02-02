Podcast
Escena

Steven Spielberg logra el EGOT tras ganar su primer Grammy

Steven Spielberg alcanzó el estatus EGOT al ganar su primer Grammy en 2026 como productor del documental Music by John Williams

  • 02
  • Febrero
    2026

El reconocido director Steven Spielberg alcanzó oficialmente el codiciado estatus EGOT tras ganar su primer Premio Grammy durante la ceremonia número 68 de los Grammy 2026, celebrada el pasado 1 de febrero.

El Grammy que completó el EGOT

Spielberg obtuvo el galardón en la categoría Best Music Film (Mejor Película Musical) como productor del documental Music by John Williams, dirigido por Laurent Bouzereau.

La producción recorre la vida y trayectoria del legendario compositor John Williams, responsable de algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine.

El documental resalta la estrecha relación creativa entre Spielberg y Williams, quienes han trabajado juntos en clásicos como Jaws, E.T. the Extra-Terrestrial, Indiana Jones, Jurassic Park y Schindler's List, marcando generaciones con su cine y música.

El viaje de Spielberg hacia el estatus EGOT

Con este reconocimiento, Spielberg completa el EGOT, al haber ganado previamente:

Emmy, por producciones como Band of Brothers y proyectos televisivos.

Oscar, con tres estatuillas, incluyendo Schindler's List y Saving Private Ryan.

Tony, como productor del musical A Strange Loop.

De esta forma, se convierte en apenas la persona número 22 en la historia en lograr este hito con premios competitivos, uniéndose a figuras como Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, Mel Brooks y Elton John.

Aunque el cineasta de 79 años no estuvo presente en la ceremonia, el premio se entregó en la gala preliminar no televisada, Spielberg compartió un comunicado en el que expresó su emoción, destacó el legado de John Williams y agradeció a los votantes de la Academia.


